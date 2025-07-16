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رياضة

ريال مدريد يضغط لضم إبراهيما كوناتي من ليفربول بأقل تكلفة

إبراهيما كوناتي
إبراهيما كوناتي

وضع مسئولو ريال مدريد الإسباني، خطة لضم الفرنسي إبراهيما كوناتي مدافع ليفربول الإنجليزي، بمقابل مادي قليل من أجل تدعيم دفاع الملكي خلال الفترة المقبلة.

وكشفت صحيفة «آس» الإسبانية، أن ريال مدريد يسعى لضم إبراهيما كوناتي بأقل تكلفة مالية وقد يعرض على ليفربول مقابل مادي من 20 لـ 25 مليون يورو للتنازل عن خدمات المدافع الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، رغم ما أثير بشأن نية ليفربول التخلي عنه مقابل 50 مليون يورو.

ويلعب ريال مدريد على ورقة اقتراب انتهاء تعاقد كوناتي مع ليفربول بنهاية الموسم المقبل، كما كان الحال مع الظهير الأيمن الإنجليزي الدولي ترينت أليكسندر أرنولد والذي انتقل لصفوف ريال مدريد مجانًا، وهو ما قد يدفع إدارة ليفربول للموافقة على رحيله والاستفادة من المقابل المادي قبل رحيله مجانا بعد موسم وحيد.

وشارك كوناتي مع ليفربول في 132 مباراة، مسجلًا 5 أهداف وصنع 5 لزملائه، وتوج مع الفريق بلقب الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد وكأس الرابطة مرتين والدرع الخيرية، كما يملك كوناتي في سجله 23 مباراة دولية مع منتخب فرنسا الأول.

 

المفاوضات بين كوناتي وليفربول تصل لطريق مسدود والريال في الصورة

فيما سلطت صحيفة ميرور الضوء على مفاوضات تجديد إبراهيما كوناتي، مدافع ليفربول، مع "الريدز" خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

إبراهيما كوناتي دخل عامه الأخير في عقده مع ليفربول، حيث ينتهي في صيف 2026، وهو ليس قريبًا من التجديد في الوقت الحالي حسب التقارير.


وحسبما كشفته صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن إبراهيما كوناتي رفض عرضًا مغريًا من الدوري السعودي للمحترفين، مؤكدًا رغبته في البقاء في أوروبا.


وأوضح أن ناديًا سعوديًا - لم يُكشف عن اسمه - تواصل مع المدافع الدولي الفرنسي الأسبوع الماضي عبر ممثليه لإبداء اهتمامه بالتعاقد معه، لكنه رفض فرصة التفاوض.

وأضافت الصحيفة أن محادثات كوناتي مع ليفربول لتجديد العقد وصلت إلى طريق مسدود في الأشهر الأخيرة، في الوقت الذي يستهدف فيه نادي ريال مدريد التعاقد معه كلاعب حر الصيف المقبل.

وأشارت إلى أن ليفربول يرغب في حل مشكلة عقد كوناتي، لكن هناك شعور متزايد بأنه ينتظر الانتقال إلى ريال مدريد مجانًا، وقد يدخل في محادثات معهم اعتبارًا من الأول من يناير المقبل.

يذكر أن كوناتي انتقل إلى صفوف ليفربول قادمًا من لايبزيج الألماني عام 2021، مقابل 40 مليون يورو، ومنذ ذلك الوقت أثبت جدارته كلاعب أساسي في قلب الدفاع.

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