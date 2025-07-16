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رياضة

بعد 10 مواسم مع الملكي، ريال مدريد يعلن تكريم فاسكيز

فاسكيز
فاسكيز

أعلن نادي ريال مدريد  عن إقامة حفل تكريم وتوديع قائده لوكاس فاسكيز غدًا الخميس 17 يوليو الساعة 1:00 ظهرًا في مدينة ريال مدريد، بحضور الرئيس فلورنتينو بيريز.

ريال مدريد يكرم فاسكيز

وقال نادي ريال مدريد في بيان رسمي إنه يعبر عن امتنانه وحبه للوكاس فاسكيز، واحد من أعظم أساطير النادي.

وتابع: لوكاس فاسكيز انضم إلى ريال مدريد في عام 2007 وعمره 16 عامًا، ولعب في جميع فئات أكاديمية النادي من الشباب حتى ريال مدريد كاستيا.

وبعد موسم على سبيل الإعارة في إسبانيول، ظهر لأول مرة مع الفريق الأول لريال مدريد في سبتمبر 2015.
 

ومنذ ذلك الحين، دافع عن قميص النادي في 402 مباراة خلال 10 مواسم، في واحدة من أكثر الفترات نجاحًا في تاريخ ريال مدريد
خلال هذا الوقت، فاز بـ 23 لقبًا:
- 5 كؤوس أوروبا
- 5 بطولات عالمية للأندية
- 4 كؤوس سوبر أوروبا
- 4 بطولات دوري
- 1 كأس ملك إسبانيا
- 4 كؤوس سوبر إسبانيا
وقال فلورنتينو بيريز: "لوكاس فاسكيز يمثل بشكل مثالي قيم ريال مدريد، مما جعله أحد أكثر اللاعبين محبوبًا من قبل جماهيرنا. 

وأضاف: “شخصية لوكاس فاسكيز ترمز إلى العمل والمثابرة والتواضع وروح الفوز الضرورية للنجاح بهذا القميص.. إنه لاعب يحمل حب وتقدير جميع مشجعي ريال مدريد”. 

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