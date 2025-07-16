خارج أوروبا، فايلر يعود للتدريب رسميا عبر هذا النادي

تولّى السويسري رينيه فايلر مدرب الأهلي الأسبق، مهمة قيادة فريق جديد، خارج أوروبا، ليعود للتدريب بعدما شغل منصبين كمدرب رئيسي ومدير رياضي في نادي سيرفيت إف سي في الدوري السويسري.

وأعلن نادي دي سي يونايتد بـ الدوري الأمريكي، تعاقده رسميًا مع فايلر لتدريب الفريق، وبانتظار حصوله على تصريح عمل في الولايات المتحدة، على أن يستمر كيفن فلاناجان في منصبه كمدرب رئيسي مؤقت حتى وصول فايلر.

قال فايلر، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي الأمريكي: "دي سي يونايتد نادٍ ذو تاريخ عريق وقاعدة جماهيرية متحمسة، الأساسات التي بنيت عليها هذه القاعدة تمنحني الثقة فيما يمكننا بناءه، لا يزال أمامنا الكثير من العمل، لكنني ملتزم تمامًا بقيادة هذا النادي إلى حيث ينتمي، والمنافسة على أعلى مستوى في الدوري الأمريكي لكرة القدم".

سبق لـ رينيه فايلر أن تولى تدريب النادي الأهلي في الفترة من أغسطس 2019 حتى أكتوبر 2020، وحقق خلالها لقب الدوري المصري الممتاز موسم 2019/2020، بالإضافة إلى كأس السوبر المصري 2018 أمام الزمالك، والذي أقيم في سبتمبر 2019.

وغادر فايلر الأهلي لأسباب شخصية تتعلق برغبته في العودة لسويسرا لرؤية أسرته، وسط ظروف استثنائية فرضتها جائحة كورونا في ذلك الوقت.

فايلر يرحل عن سيرفيت السويسري

وأعلن نادي سيرفيت السويسري في مايو الماضي، رحيل مديره الرياضي السويسري رينيه فايلر المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي.

وذكرت تقارير صحفية سويسرية أن فايلر قام فك ارتباطه بالتراضي بينه وناديه السويسري بعد رحلة عمل لم تستمر طويلا كمدير رياضي.

يذكر أن فايلر كان مرشح للعودة من جديد إلى مصر والعمل مديرا فنيا للنادي الأهلي ولكن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي رفض عودة المدرب السويسري وفضل التعاقد مع الإسباني خوسيه ريفيرو مدرب الأهلي المنتظر الإعلان عنه عقب مباراة فاركو الأربعاء القادم في ختام منافسات دوري نايل.

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