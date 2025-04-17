خليفة كولر.. كواليس اتصالات الخطيب مع مرتجى للاستقرار على مدرب الأهلى الجديد.. تفاصيل رفض عودة رينيه فايلر.. وبيبو يرفض التفاوض مع مدرب الزمالك

بدأ مسئولو النادى الأهلي، وتحديدًا محمود الخطيب رئيس النادي، رحلة البحث عن مدير فنى أجنبى جديد تحسبًا لتوجيه الشكر إلى المدرب السويسرى مارسيل كولر فى ظل اهتزاز النتائج مؤخرًا، ومع اعتراض الإدارة ولجنة التخطيط وشركة الكرة على الشكل العام للفريق تحت قيادة المدرب السويسري، بجانب اعتراض الجميع داخل الأهلى أيضًا على عدد الإجازات التى يحصل عليها الفريق، رغم العمل الذى يحتاجه. ومع حاجة العديد من اللاعبين إلى التحضير الفنى والبدنى فى ظل قلة المباريات خلال الفترة الأخيرة بسبب التوقف الدولي.

مصادر داخل الأهلى أكدت أن كولر يحظى بدعم كبير من إدارة الأهلي، وتحديدًا محمود الخطيب رئيس النادي، ولكن سوء المستوى مؤخرًا وتحقيق الفوز بشق الأنفس فى بعض المباريات كما حدث فى مباراة الذهاب أمام الهلال السوداني، أمور تدفع المجلس لتأمين موقفه بالبحث عن مدرب جديد تحسبًا للإطاحة بالمدرب السويسرى الذى يرى الأهلى أن استمراره حتى خوض منافسات كأس العالم للأندية فى يونيو المقبل بأمريكا غير مضمون، فى ظل عدم تقديم الفريق عروضا فنية مميزة تحت قيادته.

وأوضحت المصادر أن محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلي، اتفق مع محمد رمضان، المدير الرياضى للنادى الأهلي، على تأمين الموقف والبحث عن مدرب جديد حال الخروج من بطولة إفريقيا وحال خسارة الدورى هذا الموسم، من أجل الاستعداد مبكرًا لمنافسات كأس العالم للأندية، مشددة على أن الفريق لا يقدم مستويات مميزة تحت قيادة كولر رغم التدعيمات التى حدثت سواء فى الميركاتو الصيفى أو الشتوي، وإبرام صفقات من العيار الثقيل، كان أبرزها خلال الفترة الأخيرة المغربى أشرف بن شرقى القادم من السد القطري.

الخطيب كلف خالد مرتجى، القائم بأعمال نائب رئيس مجلس إدارة النادى الأهلي، بالبحث عن مدرب جديد بالتنسيق مع محمد رمضان المدير الرياضي، حيث سبق وأن ساهم مرتجى بشكل كبير فى إحضار العديد من المدربين الأجانب لتولى قيادة الأهلي، بداية من مانويل جوزيه مرورًا بالسويسرى رينيه فايلر وبعده التعاقد مع المدرب الحالى مارسيل كولر الذى لعب مرتجى الدور الأبرز فى إتمام صفقة توليه مهام القيادة الفنية للنادى الأهلى قبل عدة مواسم.

مرتجى بدأ الحديث مع العديد من شركات التسويق ووكلاء المدربين الأجانب المميزين من أجل الحصول على سير ذاتية لمدربين أجانب مميزين، قادرين على قيادة مشروع النادى الأهلى خلال السنوات المقبلة، وتحديدًا على الصعيد العالمى فى ظل المشاركة المرتقبة للفريق فى كأس العالم للأندية بشكله الجديد فى الولايات المتحدة الأمريكية يونيو المقبل.

وفى الوقت نفسه، يمنح الأهلى مارسيل كولر، المدير الفنى للفريق، الدعم الكامل حتى اليوم الأخير فى رحلته مع المارد الأحمر على أن يتم توفير بديله بشكل مباشر من أجل تنصيبه فورًا حال توجيه الشكر إلى المدرب السويسري.

مصادر أخرى داخل النادى الأهلى أكدت أن هناك طرحًا بالتفاوض مجددًا مع رينيه فايلر، المدير الفنى الأسبق للأهلي، من أجل العودة لتولى القيادة الفنية للفريق، ولكن هذا الطرح قُوبل بالرفض من جانب محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلي، بسبب موقف فايلر فى وقت سابق من التمسك بعدم تجديد تعاقده مع الأهلى إبان أزمة كورونا قبل عدة مواسم.

وأضافت المصادر: الخطيب لم ينسَ حتى الآن موقف فايلر معه ورفضه استكمال رحلته مع القلعة الحمراء، وأيضًا رفضه تجديد عقده بسبب رغبة زوجته فى عدم استمراره فى مصر خلال أزمة كورونا وقتها، ولشعورها بعدم الراحة فى المعيشة بالقاهرة. وهو ما حاول مسؤولو الأهلى إقناع فايلر بالعدول عنه، لكن الأخير رفض الأمر وتمسك بالرحيل وعدم تجديد تعاقده الذى انتهى وقتها فى نهاية شهر سبتمبر من عام 2020. حيث أعلن وقتها الأهلى التعاقد مع الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى لتولى قيادة الفريق فى مطلع أكتوبر من العام ذاته.

الخطيب وقتها أيضًا قام بتوفير طائرة خاصة لرينيه فايلر من أجل العودة إلى بلاده خلال أزمة كورونا، وبعد عودته إلى القاهرة رفض محاولات الخطيب لتجديد تعاقده. بل إنه طلب مهلة للعودة مرة أخرى إلى سويسرا للحصول على موافقة زوجته، لكن الخطيب وقتها أكد له أنه حال استقلال طائرة العودة إلى سويسرا، سيكون خارج النادى الأهلى تمامًا، وهو ما رحب به فايلر وتمسك بعدم الاستمرار على رأس القيادة الفنية للنادى الأهلي، وهو ما دفع الخطيب لرفض طرح تعيين المدرب السويسرى من جديد حال الإطاحة بمواطنه مارسيل كولر.

كما رفض محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلي، أيضًا فكرة التعاقد مع مدرب الزمالك السابق جوزيه جوميز، المدير الفنى الحالى لفريق الفتح السعودي.

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