فايلر يرحل عن سيرفيت السويسري

أعلن نادي سيرفيت السويسري رحيل مديره الرياضي السويسري رينيه فايلر المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي.

وذكرت تقارير صحفية سويسرية أن فايلر قام فك ارتباطه بالتراضي بينه وناديه السويسري بعد رحلة عمل لم تستمر طويلا كمدير رياضي.

يذكر أن فايلر كان مرشح للعودة من جديد إلى مصر والعمل مديرا فنيا للنادي الأهلي ولكن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي رفض عودة المدرب السويسري وفضل التعاقد مع الإسباني خوسيه ريفيرو مدرب الأهلي المنتظر الإعلان عنه عقب مباراة فاركو الأربعاء القادم في ختام منافسات دوري نايل.

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