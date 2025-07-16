آخر تطورات مفاوضات الأهلي مع كولومبوس الأمريكي بشأن انتقال وسام أبو علي

وسام أبو علي ، كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن آخر تطورات ملف رحيل الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال المصدر إن مسئولي النادي الأهلي لا يزالون في مرحلة المفاوضات مع نادي كولومبوس كرو الأمريكي، الذي يرغب بشدة في التعاقد مع مهاجم الأحمر، مشيرا إلى أن الأمور لم تحسم بعد.

وأضاف أن عرض النادي الأمريكي لم يصل لتلبية مطالب النادي الأهلي حتى الآن، وبالتالي ما زلنا في طور المفاوضات لتحقيق أكبر استفادة للنادي.

عقوبات مالية ضد وسام أبو علي

وقال شوبير في تصريحات عبر قناة الأهلي: وسام أبوعلي لم يخضع للكشف الطبي لأني أتوقع أنه سليم وغير مصاب ولكن تم تطبيق عقوبة مالية ضده بسبب غيابه عن الكشف.

وتابع شوبير: وسام أبو علي سلم جواز سفره لـ الأهلي الثلاثاء، وأعلن استعداده للسفر مع الفريق في تونس إذا لم يتم التوصل إلى الاتفاق مع العرض الأمريكي.

وسام أبو علي يغلق حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي

وأغلق وسام أبو علي، مهاجم النادي الأهلي، حسابه الشخصي عبر موقع "إنستجرام"، وذلك عقب سيل من الانتقادات والهجوم من جماهير القلعة الحمراء، بسبب تمسكه بالرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان اسم اللاعب قد ارتبط بالرحيل عن الأهلي في ظل اهتمام عدد من الأندية بالحصول على خدماته، وسط رغبة ملحة من اللاعب في خوض تجربة جديدة، مما أثار غضب جماهير الأهلي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.