قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، بالسجن المشدد 7 سنوات لصاحب مستودع أنابيب وتغريمه غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لاتجاره في الهيروين، وحيازة سلاح ناري بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

المشدد 7 سنوات لصاحب مستودع أنابيب وغرامة 100 ألف جنيه لاتجاره في الهيروين بالقليوبية

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدي، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب.

الاتجار في الهيروين وإحراز سلاح بدون ترخيص

أحالت النيابة العامة المتهم «حسن س. م. ح.» - ٤٢ سنة - صاحب مستودع أنابيب، مقيم بالبرادعة، القناطر الخيرية، بالقليوبية، في القضية رقم ٣٦١٤ لسنة ۲۰۲٥ مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم ٧٨٥ لسنة ۲۰۲٥ کلی جنوب بنها، لأنه في يوم ٧/ ٢/ ٢٠٢٥ بدائرة مركز القناطر الخيرية محافظة القليوبية، أحرز جوهرًا مخدرًا (هيروين)، وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

استطرد أمر الإحالة أن المتهم أحرز بغیر ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخنًا فرد خرطوش.

واختتم أمر الإحالة أن المتهم أحرز ذخيرة (طلقة) مما تستخدم على السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصًا له بحيازته أو إحرازه.

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