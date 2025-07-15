صحة القليوبية تضبط طن زيت طعام مجهول المصدر داخل مصنع غير مرخص بشبرا الخيمة

تمكنت حملة تفتيشية من مديرية الصحة بالقليوبية من ضبط طن من زيت الطعام مجهول المصدر وغير مطابق للمواصفات الصحية، داخل أحد مصانع التعبئة غير المرخصة بناحية شبرا الخيمة شرق بمحافظة القليوبية.

ضبط مصنع غير مرخص بشبرا الخيمة

جاء ذلك في إطار جهود مديرية الشئون الصحية بالقليوبية لتشديد الرقابة على المنشآت الغذائية والتأكد من سلامة المنتجات المتداولة في الأسواق.

وجاءت الحملة بتوجيهات الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، والدكتور أسامة أبو عامر، مدير عام الطب الوقائي، وبإشراف الدكتورة نادية دانيال، مدير الإدارة الصحية بشبرا شرق، وذلك خلال جولة تمشيطية على المحال العامة والمصانع بالمنطقة.

وأسفرت الحملة عن ضبط كمية تُقدّر بطن من زيت الطعام مجهول المصدر، يتم تعبئته وتداوله بطريقة غير صحية، التحفظ على المضبوطات وسحب عينة عشوائية منها لإرسالها إلى معامل بنها المركزية لتحليلها والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتحرير محضر لمخالفة المصنع للاشتراطات الصحية، وتحرير محضر آخر لعدم حمل المسؤول شهادة صحية تفيد بخلوه من الأمراض الجلدية والمعدية، والتوصية بغلق المصنع لإدارته بدون ترخيص، إلى جانب وجود عدة مخالفات صحية جسيمة داخله.

وشارك في تنفيذ الحملة فريق من مراقبي الأغذية بالمديرية، تحت قيادة الدكتور محمد علي مدير إدارة مراقبة الأغذية، محمد صبحي مراقب عام الأغذية بالقليوبية، ومحمود صابر ومصطفى فتحي، مراقبا أغذية بالمديرية.



كما شارك مكتب أغذية الخانكة ممثلًا في أسامة حمدي رئيس المكتب، وأشرف أبو النور، مفتش الأغذية.

ونصحت مديرية الصحة بالقليوبية المواطنين بضرورة توخي الحذر، وعدم شراء المنتجات مجهولة المصدر، والإبلاغ عن أي منشآت غذائية يشتبه في مخالفتها للاشتراطات الصحية، وذلك حفاظًا على الصحة العامة وسلامة الغذاء.

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