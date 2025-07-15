الأربعاء 16 يوليو 2025
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مصرع شاب طعنا على يد والد زوجته وأشقائها بالقليوبية

مصرع شاب بالقليوبية،فيتو
مصرع شاب بالقليوبية،فيتو

شهدت منطقة عزبة رستم بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، بمحافظة الـقليوبية، واقعة مأساوية، راح ضحيتها شاب بطعنة استقرت بقلبه، بسلاح أبيض "مطواة" أودت بحياته، وذلك علي يد والد زوجته وأشقائها، وتم نقل الجثة لمستشفى ناصر العام، وجرى إخطار اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخليه لقطاع أمن القليوبية، وحرر محضر بالواقعة.

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مصرع شاب طعنا علي يد والد زوجته وأشقائها بالقليوبية

تلقى اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، واللواء محمد فوزى رئيس مباحث المديرية، إخطارًا من المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمه يفيد فيه بتلقيه بلاغًاً من مستشفى ناصر بوصول المدعو "حسن ف إ" السن 30 جثه هامده وبه طعنه بالصدر من الناحية اليسرى.

وعلى الفور أنتقل المقدم مصطفى دياب ومعاونيه، لمكان البلاغ، وبالفحص وبسؤال شقيق المتوفى المدعو "عمرو ح ف" السن ۳۸ عامل بورشه أحذيه ومقيم عطفه حنان من شارع عبد الله النديم الدويقة منشية ناصر القاهرة، اتهم كلا من:- "أسامه ع أ"، السن 58 بالمعاش ومقيم شارع أرض الدكتور عزبة الجبلاوى عزبه رستم دائرة القسم، ونجليه "أحمد أ ع أ"السن 30 فنى بالمصنع الحربي ومقيم بذات العنوان ( نجل الأول)، و"يوسف أ ع أ" السن 18 طالب ومقيم بذات العنوان.


وعقب تقنين الإجراءات، وبعمل عده أكمنه أعدة لذلك، تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهمين.

وبمواجهتهما أقروا بإرتكابهم تلك الواقعة، وذلك بسبب حدوث مشادة كلامية بينهم وبين المجني عليه تطورت إلى مشاجره قام على اثرها المدعو "أحمد ا ع" بالتعدى عليه بسلاح أبيض "مطواه"، مما أحدث إصابته التي أودت بحياته وذلك بسبب خلافات نسب، وبعد ذلك قام بالتخلص من السلاح الأبيض عقب ارتكابه للواقعة.

وحرر المحضر رقم 6203 لسنه 2025 اداری قسم ثان شبرا الخيمة، وتولت النيابة العامة التحقيق والتى أمرت بدفن الجثة عقب إنتهاء الصفة التشريحية، كما أمرت بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد لهم في المعاد.

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ادارة البحث الجنائي بالقليوبية اللواء عبدالفتاح القصاص القناطر الخيرية اللواء عبدالفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية

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