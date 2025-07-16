الأربعاء 16 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

المشدد 7 سنوات لعامل خطف طفلة واعتدى عليها بالقليوبية

جنايات شبرا الخيمة،
جنايات شبرا الخيمة، فيتو

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، السجن المشدد 7  سنوات لعامل لخطفه طفلة والتعدي عليها بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

مدير تعليم القليوبية يهنئ الفائزين بمسابقة "الإعلامي الصغير" ويشيد بتميزهم

محافظ القليوبية يلتقي عددا من أهالي القناطر الخيرية ويستمع لمشكلات المدينة

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدي، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب.

وأحالت النيابة العامة المتهم «إسلام.س.م» ٢٤ سنة - عامل - مقيم المنيرة - مركز القناطر الخيرية - القليوبية - في القضية رقم ٤٧٣ لسنة ٢٠٢٥ القناطر الخيرية المقيدة برقم ۳۱۱ لسنة ۲۰۲٥ کلی جنوب بنها، لأنه في غضون شهر ديسمبر لعام ٢٠٢٤ بدائرة القناطر الخيرية محافظة القليوبية خطف بالتحايل المجني عليها الطفلة «نور.ر.إ» بان استدرجها إلى مسكن مهجور بعدما أوهما بالتحديث معها في ذلك المكان قاصدًا ابعادها عن ذويها واعين المارة فتمكن بذلك من الاختلاء بها في ذلك المسكن المهجور على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة أنه قد اقترنت تلك الجناية بجناية التعدي على الطفلة المختطفة وهي انه في الزمان والمكان سالفي البيان، تعدي علي المجني عليها الطفلة المخطوفة بغير قوة أو تهديد والتي لم تبلغ ثمانية عشر سنة ميلادية علي النحو المبين بالتحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية القناطر الخيرية القليوبية جنايات شبرا الخيمة محافظة القليوبية محكمة جنايات شبرا الخيمة محافظ القليوبية

مواد متعلقة

محافظ القليوبية يلتقي عددا من أهالي القناطر الخيرية ويستمع لمشكلات المدينة

محافظ القليوبية يدشن مبادرة "100 يوم صحة" لتوفير رعاية شاملة للمواطنين

محافظ القليوبية يناقش الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالي 2025/ 2026

ضمن الخطة الاستثمارية، محافظ القليوبية يتفقد أعمال رصف شارع مجدي زيدان ببنها

الأكثر قراءة

أول تعليق من لميس الحديدي بعد عدم تجديد تعاقدها مع المتحدة

الخطيب يرفض مقابلته، آخر محاولات وسام أبو علي لحل أزمته مع الأهلي

وفاة التيك توكر سلمى يصيب العالم بالصدمة، عملية تكميم أودت بحياتها والسر في التنمر

استعلم عن مخالفات المرور برقم اللوحة مجانًا

سعر الأرز اليوم الأربعاء في الأسواق

إثيوبيا تكذب ولا تتجمل، باقي 900 مليون دولار لاستكمال سد النهضة والتوربينات لا تعمل

وصفته بالمتطرف المتهور، لأول مرة صحيفة عبرية تناقش سيناريوهات ما بعد رحيل نتنياهو

تبدأ من 143 جنيهًا، سعر الدواجن المجمدة اليوم الأربعاء في المحال التجارية

خدمات

المزيد

تبدأ من 143 جنيهًا، سعر الدواجن المجمدة اليوم الأربعاء في المحال التجارية

تنسيق الدبلومات الفنية 2025، قائمة كليات ومعاهد تقبل طلاب الشهادات الفنية

سعر الأرز اليوم الأربعاء في الأسواق

كيف تحصل على فرصة تعيين في الوظائف الحكومية؟

المزيد

انفوجراف

خصومة وتهديد ووصية.. مفاجآت مثيرة تقلب موازين قضية مصرع البرلماني السابق عبد الحميد الشيخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وزير الأوقاف السابق: نحتاج إلى فهم صحيح لديننا ومقاصده وأولوياته

من قصص القرآن الكريم، حكاية نبي ظل يدعو قومه 30 سنة فلم تؤمن إلا ابنتاه

10 سنوات على رحيل القارئ المأذون، الشيخ السيد متولي عبد العال التحق بالإذاعة في سن الخمسين

المزيد
الجريدة الرسمية