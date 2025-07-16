روسيا اليوم: الغارات الإسرائيلية دمرت مبنى هيئة الأركان السورية بالكامل

قالت روسيا اليوم في خبر عاجل لها، إن الغارات الإسرائيلية دمرت مبنى هيئة الأركان السورية بالكامل.

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4 غارات جوية استهدف مبنى هيئة الأركان السورية

ونفذ الطيران الحربي الإسرائيلي 4 غارات جوية استهدف مبنى هيئة الأركان السورية في ساحة الأمويين في العاصمة السورية دمشق.

وتأتي هذه الغارات الأربعة، بعد أن نفذت طائرات مسيرة في وقت سابق اليوم غارتين استهدفت المبنى.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أكد أنه يواصل ضرباته ضد أهداف عسكرية للنظام السوري في منطقة جنوب سوريا، معلنا استهداف دبابات ومنصات صاروخية ووسائل قتالية.

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منطقة السويداء في جنوب سوريا

وقال الجيش في بيان إن "‏طائرات سلاح الجو أغارت على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية على دبابات ومنصات صاروخية ووسائل قتالية وسيارات بيك آب مسلحة برشاشات ثقيلة كانت تتحرك نحو منطقة السويداء في جنوب سوريا".

https://x.com/ariel_oseran/status/1945463232342188040?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1945463232342188040%7Ctwgr%5Ea78a089035afd32e96b909f3d5ac543da30565e1%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Farabic.rt.com%2Fmiddle_east%2F1693195-D981D98AD8AFD98AD988-D98AD988D8ABD982-D8BAD8A7D8B1D8A9-D8A5D8B3D8B1D8A7D8A6D98AD984D98AD8A9-D8AAD8B3D8AAD987D8AFD981-D985D8A8D986D989-D987D98AD8A6D8A9-D8A7D984D8A3D8B1D983D8A7D986-D8A7D984D8B3D988D8B1D98AD8A9-D981D98A-D8AFD985D8B4D982%2F

الطائرات تواصل شن الغارات

وأفاد بأن "الطائرات تواصل شن الغارات، كما تهاجم الطائرات محاور طرقات لمنع التقدم في هذه المنطقة"، مؤكدا أنه يواصل "متابعة التطورات والأنشطة ضد المواطنين الدروز في جنوب سوريا وبناء على توجيهات المستوى السياسي يهاجم في المنطقة ويبقى في حالة تأهب للسيناريوهات المتنوعة".

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