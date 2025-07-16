الأربعاء 16 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

روسيا اليوم: الغارات الإسرائيلية دمرت مبنى هيئة الأركان السورية بالكامل

تدمير مبنى وزارة
تدمير مبنى وزارة الدفاع السورية بالكامل، فيتو

قالت روسيا اليوم في خبر عاجل لها، إن الغارات الإسرائيلية دمرت مبنى هيئة الأركان السورية بالكامل.

https://x.com/AJArabic/status/1945463561225941079?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1945463561225941079%7Ctwgr%5Ea78a089035afd32e96b909f3d5ac543da30565e1%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Farabic.rt.com%2Fmiddle_east%2F1693195-D981D98AD8AFD98AD988-D98AD988D8ABD982-D8BAD8A7D8B1D8A9-D8A5D8B3D8B1D8A7D8A6D98AD984D98AD8A9-D8AAD8B3D8AAD987D8AFD981-D985D8A8D986D989-D987D98AD8A6D8A9-D8A7D984D8A3D8B1D983D8A7D986-D8A7D984D8B3D988D8B1D98AD8A9-D981D98A-D8AFD985D8B4D982%2F

4 غارات جوية استهدف مبنى هيئة الأركان السورية 

ونفذ الطيران الحربي الإسرائيلي 4 غارات جوية استهدف مبنى هيئة الأركان السورية في ساحة الأمويين في العاصمة السورية دمشق.
وتأتي هذه الغارات الأربعة، بعد أن نفذت طائرات مسيرة في وقت سابق اليوم غارتين استهدفت المبنى.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أكد أنه يواصل ضرباته ضد أهداف عسكرية للنظام السوري في منطقة جنوب سوريا، معلنا استهداف دبابات ومنصات صاروخية ووسائل قتالية.

https://x.com/ariel_oseran/status/1945463232342188040?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1945463232342188040%7Ctwgr%5Ea78a089035afd32e96b909f3d5ac543da30565e1%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Farabic.rt.com%2Fmiddle_east%2F1693195-D981D98AD8AFD98AD988-D98AD988D8ABD982-D8BAD8A7D8B1D8A9-D8A5D8B3D8B1D8A7D8A6D98AD984D98AD8A9-D8AAD8B3D8AAD987D8AFD981-D985D8A8D986D989-D987D98AD8A6D8A9-D8A7D984D8A3D8B1D983D8A7D986-D8A7D984D8B3D988D8B1D98AD8A9-D981D98A-D8AFD985D8B4D982%2F

 منطقة السويداء في جنوب سوريا

وقال الجيش في بيان إن "‏طائرات سلاح الجو أغارت على مدار الساعات الأربع والعشرين الماضية على دبابات ومنصات صاروخية ووسائل قتالية وسيارات بيك آب مسلحة برشاشات ثقيلة كانت تتحرك نحو منطقة السويداء في جنوب سوريا".

https://x.com/ariel_oseran/status/1945463232342188040?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1945463232342188040%7Ctwgr%5Ea78a089035afd32e96b909f3d5ac543da30565e1%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Farabic.rt.com%2Fmiddle_east%2F1693195-D981D98AD8AFD98AD988-D98AD988D8ABD982-D8BAD8A7D8B1D8A9-D8A5D8B3D8B1D8A7D8A6D98AD984D98AD8A9-D8AAD8B3D8AAD987D8AFD981-D985D8A8D986D989-D987D98AD8A6D8A9-D8A7D984D8A3D8B1D983D8A7D986-D8A7D984D8B3D988D8B1D98AD8A9-D981D98A-D8AFD985D8B4D982%2F

الطائرات تواصل شن الغارات

وأفاد بأن "الطائرات تواصل شن الغارات، كما تهاجم الطائرات محاور طرقات لمنع التقدم في هذه المنطقة"، مؤكدا أنه يواصل "متابعة التطورات والأنشطة ضد المواطنين الدروز في جنوب سوريا وبناء على توجيهات المستوى السياسي يهاجم في المنطقة ويبقى في حالة تأهب للسيناريوهات المتنوعة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الطيران الحربي الاسرائيلي مبنى هيئة الأركان السورية العاصمة السورية دمشق جنوب سوريا منطقة السويداء

مواد متعلقة

جيش الاحتلال الإسرائيلي ينشر مشاهد لقصف أهداف في جنوب سوريا

تطور خطير، دروز إسرائيل يدعون أبناء الطائفة لعبور الحدود إلى سوريا

من بينها تقسيم سوريا، أبرز السيناريوهات المستقبلية لأحداث السويداء.. حكومة الاحتلال تبرر تدخلها في سوريا بزعم حماية الدروز

عودة عشرات الدروز لإسرائيل بعد تسللهم إلى سوريا لمساندة أهالي السويداء (فيديو)

الأكثر قراءة

أول تعليق من لميس الحديدي بعد عدم تجديد تعاقدها مع المتحدة

استعلم عن مخالفات المرور برقم اللوحة مجانًا

رسالة ساخرة من توفيق عكاشة لأحمد موسى بشأن تصريحات ترامب عن سد النهضة

وفاة التيك توكر سلمى يصيب العالم بالصدمة، عملية تكميم أودت بحياتها والسر في التنمر

الخطيب يرفض مقابلته، آخر محاولات وسام أبو علي لحل أزمته مع الأهلي

إثيوبيا تكذب ولا تتجمل، باقي 900 مليون دولار لاستكمال سد النهضة والتوربينات لا تعمل

اللاعب يرغب بارتداء التيشيرت الأحمر، تطورات جديدة في صفقة انتقال مصطفى محمد للأهلي

زغلول صيام يكتب: انفخ البلالين يا نجاتي! أين لبيب والخطيب؟! معاقبة أصحاب البلالين الحمراء والبيضاء!

خدمات

المزيد

كيف تحصل على فرصة تعيين في الوظائف الحكومية؟

تنسيق الجامعات، كل ما تريد معرفته عن برنامج الجيوماتكس بآداب حلوان

كيلو الأحمر اللامع بـ 550 جنيها، تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء

استقرار أسعار السكر بالأسواق اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025

المزيد

انفوجراف

خصومة وتهديد ووصية.. مفاجآت مثيرة تقلب موازين قضية مصرع البرلماني السابق عبد الحميد الشيخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

10 سنوات على رحيل القارئ المأذون، الشيخ السيد متولي عبد العال التحق بالإذاعة في سن الخمسين

تفسير رؤية القفل في المنام وعلاقتها بالقوة وارتفاع المكانة

ما رأي الشريعة الإسلامية في السفر عبر الزمن؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
عاجل
روسيا اليوم: الغارات الإسرائيلية دمرت مبنى هيئة الأركان السورية بالكامل