الأربعاء 16 يوليو 2025
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موعد انتهاء أعمال تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية بالقليوبية

الشيخ سعيد خضر، مدير
الشيخ سعيد خضر، مدير منطقة القليوبية الأزهرية، فيتو

تُختتم بعد غدٍ الجمعة أعمال تصحيح أوراق إجابة طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بمنطقة القليوبية، وذلك عقب الانتهاء من تصحيح أغلب المواد الدراسية بمراكز التصحيح المختلفة، وسط التزام وانضباط كامل في العمل.

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انتهاء أعمال تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية بالقليوبية بعد غدٍ الجمعة

وأكد الشيخ سعيد أحمد خضر، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية، خلال جولته التفقدية صباح اليوم الأربعاء 16 يوليو، أن التصحيح يسير بشكل منتظم ودقيق دون معوقات، مشيرًا إلى أن الأعمال أوشكت على الانتهاء بالكامل.

وأوضح أن تصحيح مادتي القرآن الكريم والفقه قد انتهى اليوم بمركز المواد الشرعية، بينما يتواصل غدًا استكمال تصحيح باقي المواد الشرعية. كما انتهى مركز العلوم الثقافية من أعماله بالكامل، باستثناء مادة الفيزياء، المتوقع الانتهاء منها يوم الخميس.

وشملت الجولة التفقدية مراكز تصحيح العلوم العربية والشرعية والثقافية، ورافق رئيس المنطقة خلالها كل من رئيس مركز التصحيح، وموفد الكنترول العام، وعدد من متابعي المنطقة، حيث تم التأكد من سير العمل داخل حجرات التصحيح، والالتزام بالتعليمات.

وشدد رئيس المنطقة على ضرورة تحري الدقة في تقدير الدرجات والمراجعة الفنية والعددية والقانونية، تنفيذًا لتعليمات قطاع المعاهد الأزهرية، وبما يضمن تحقيق العدالة والشفافية وإعطاء كل طالب حقه كاملًا.

وأشار إلى أن أعمال التصحيح حتى الآن تمت في أجواء هادئة وآمنة، وسط متابعة مستمرة لضمان انضباط سير العمل حتى الانتهاء الكامل من جميع المواد.

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