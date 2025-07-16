الأربعاء 16 يوليو 2025
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خارج الحدود

غارة إسرائيلية جديدة تستهدف مبنى هيئة الأركان السورية في دمشق

غارة على وزارة الدفاع
غارة على وزارة الدفاع السورية، فيتو

نفذ الطيران الإسرائيلي غارة جديدة هي الثالثة اليوم على العاصمة السورية دمشق، وقد استهدف أيضا مبنى هيئة الأركان السورية بحسب  وسائل إعلامية سورية.

وعلى الجانب الآخر، قالت قناة الجزيرة إن جيش الاحتلال شن غارتين خلال أقل من 3 دقائق على وزارة الدفاع السورية في دمشق.

اشتباكات بالسكاكين والعصي بين الدروز وأهالي دير الزور

وتشهد مدينة جرمانا الواقعة على أطراف العاصمة السورية دمشق اشتباكات بالسكاكين والعصي بين الدروز وأهالي دير الزور، وهرعت سيارات الإسعاف إلى المنطقة في ساحة السيوف، بحسب روسيا اليوم.

تظاهرة منددة بالانتهاكات التي تحدث في مدينة السويداء

وقبل اندلاع الاشتباكات، نفذ أبناء الطائفة الدرزية في مدينة جرمانا في ريف دمشق تظاهرة منددة بالانتهاكات التي تحدث في مدينة السويداء، ورددوا شعارات تدعو إلى إسقاط النظام.

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غارة اسرائيلية مبنى هيئة الأركان السورية الطيران الإسرائيلي هيئة الأركان السورية دمشق

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روسيا اليوم: الغارات الإسرائيلية دمرت مبنى هيئة الأركان السورية بالكامل