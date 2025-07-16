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خارج الحدود

نقضوا العهد، هجوم إسرائيلي عنيف على مناطق في دمشق ودرعا والسويداء (فيديو)

هجوم إسرائيلي واسع
هجوم إسرائيلي واسع على مناطق في دمشق، فيتو

أفادت مصادر سورية، فجر اليوم الأربعاء، بأن مناطق واسعة تعرضت لقصف عنيف من مقاتلات حربية إسرائيلية نفذت غارات على العاصمة دمشق، ومناطق في درعا والسويداء.

 

وتحدثت هيئة البث الرسمية ووسائل إعلام عبرية أخرى عن قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ هجوم على مدينة السويداء السورية.

وتداول ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر حريقًا ضخمًا في أحد مولدات الكهرباء قالوا إنه ناجم عن استهداف إسرائيلي للمنطقة الواقعة قرب جسر مسرابا في محيط مدينة دوما بريف دمشق.

وذكرت مصادر أخرى أن غارات إسرائيلية أخرى استهدفت منطقة في محيط مطار "الثعلة" العسكري في ريف السويداء، وسط أنباء عن إصابة عدة أشخاص جراء القصف.

وأشارت مصادر محلية إلى أن القصف استهدف خطوط إمداد الفصائل العسكرية التابعة لوزارة الدفاع السورية خارج السويداء وفي محيط درعا.

وذكرت المصادر أن غارات إسرائيلية وقعت على طريق دمشق درعا استهدفت أرتالًا عسكرية تتبع "الفرقة 54" بقيادة المدعو "أبو عمشة".

بالتزامن مع ذلك، أكدت مصادر صحفية في سوريا أن الطيران الحربي والمسير الإسرائيلي ما زال يقوم بطلعات في سماء مدينتي درعا والقنيطرة.
 

وكانت واشنطن طلبت أمس من إسرائيل وقف هجماتها ضد الجيش السوري في جنوب ‎سوريا.

وأضافت القناة 12 العبرية نقلًا عن مصدر أمريكي، أن إسرائيل وعدت واشنطن بوقف هجماتها على قوات الجيش السوري اعتبارًا من مساء أمس.

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