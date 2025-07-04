الجمعة 04 يوليو 2025
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خارج الحدود

دمشق تطالب واشنطن بالعودة إلى اتفاق فض الاشتباك مع إسرائيل

الشيباني،فيتو
الشيباني،فيتو

أجرى وزير الخارجية بالحكومة السورية المؤقتة، أسعد الشيباني، اليوم الجمعة، اتصالا هاتفيا بوزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو.

وأكد الشيباني تطلع دمشق للتعاون مع واشنطن لرفع العقوبات، خاصة "قانون قيصر"، الذي يقيّد الاستثمار في سوريا، بينما أشار روبيو إلى أن إدارة ترامب تعمل مع الكونجرس لإلغائه خلال الأشهر المقبلة.

وعبر الشيباني عن قلق بلاده من تدخلات إيران، خاصة بعد الضربات التي طالت طهران.

العودة إلى اتفاق فض الاشتباك لعام 1974

 

وفيما يخص الاعتداءات الإسرائيلية، أعرب الشيباني عن رغبة دمشق في العودة إلى اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، بينما حذّر روبيو من مخاطر انقسام سوريا أو العودة للحرب الأهلية.

إعادة فتح سفارة واشنطن في دمشق

وانتهى الاتصال بإعلان واشنطن رغبتها في إعادة فتح سفارتها في دمشق، وتوجيه دعوة رسمية للشيباني لزيارة أمريكا.

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