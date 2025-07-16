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حوادث

خلافات الجيرة تشعل مشاجرة بالعصي بين أسرتين بالشرقية والأمن يكشف الملابسات

مشاجرة
مشاجرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من كشف ملابسات مشاجرة عنيفة نشبت بين عدد من الأشخاص باستخدام العصي الخشبية، إثر خلافات الجيرة بدائرة مركز شرطة بلبيس، وذلك عقب تداول مقطع فيديو يوثق الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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تفاصيل الواقعة
 

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 9 من شهر يوليو الجاري، ورد بلاغ لمركز شرطة بلبيس بحدوث مشاجرة بين طرف أول يضم 7 أشخاص وطرف ثانٍ يضم 5 أشخاص، حيث تبادل الطرفان الاعتداء بالضرب باستخدام العصي الخشبية والحجارة، بسبب خلافات الجيرة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط جميع أطراف المشاجرة في حينه، وضُبط بحوزتهم العصي المستخدمة، فيما تبادل الطرفان الاتهامات بشأن الواقعة.

النيابة تحقق


تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل أطراف الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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