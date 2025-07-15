الثلاثاء 15 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إصابة 4 أشخاص بطلقات نارية فى مشاجرة عائلية بسوهاج

صور ارشيفيه
صور ارشيفيه

شهد مركز دار السلام بسوهاج مشاجرة بالأسلحة النارية بين أبناء عمومة بسبب خلافات الجيرة أصيب خلالها  4 أشخاص من طرفى المشاجرة.

إصابة 4 أشخاص بطلقات نارية فى مشاجرة بين  أبناء عمومة بسوهاج 

كان اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة دار السلام يفيد بوقوع مشاجرة  ومصابين بمركز دار السلام " طرف أول صبري ب ف م 58 عاما مزارع مصابًا " طلق ناري بالكتف الأيمن " وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي الجديدة وشقيقه أبو السعود سن 64 عاما مزارع وعمهما عبد الفتاح م م ع 59 عاما مزارع.
 

" طرف ثان:  رشدي م م ع 42 عاما مزارع مصابًا "بطلق ناري بالقدم اليمني ونجل عمه محمد ع م ع-21 عاما عامل مصابًا " طلق ناري بالذراع الأيسر وتم نقلهما لمستشفي سوهاج الجامعي الجديدة وشقيق الأول عز 50 عاما مزارع مصابًا " جرح رضي بفروة الرأس
ونجل عمومتهم عبد التواب م ح ع- 62 عاما مزارع  الطرفان أبناء عمومه  

وتم ضبط طرفـي المشاجرة وبحوزة الثالث من الطرف الأول السلاح المستخدم  و بحوزة الثالث من الطرف الثاني السلاح المستخدم بحوزتهما بسبب خلافات الجيرة  وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة للتصرف. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إصابة 4 أشخاص اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج أمن سوهاج مركز دارالسلام بسوهاج مركز شرطة دارالسلام مشاجرة بسبب خلافات الجيرة مستشفى سوهاج الجامعى الجديد مدير أمن سوهاج

مواد متعلقة

محافظ سوهاج يتفقد سير العمل بمشروعات "حياة كريمة" بالجلاوية والفراسية

محافظ سوهاج يتفقد انطلاق حملة 100 يوم صحة من ميدان الثقافة (صور)

وكيل صحة سوهاج يستقبل فريق من الطب الوقائي لتدعيم جهود مواجهة الأوبئة

محافظ سوهاج يوجه بخفض الحد الأدنى لمدارس التمريض بالمناطق الأكثر احتياجًا

محافظ سوهاج: 67% زيادة في إيرادات المحافظة بالعام المالي 2024/ 2025

سكرتير عام مساعد سوهاج يقود حملة لرفع الإشغالات بمدينة ناصر

ضبط مجزر فراخ غير مرخص في سوهاج (صور )

"صحة سوهاج" تطلق مبادرة للفحص الطبي الشامل للأطفال بدور رعاية الأيتام بالمحافظة

الأكثر قراءة

سوريا تقرر منع دخول الشاحنات المصرية إلى أراضيها

بعد تصريح ترامب بشأن سد النهضة، شراقي يفجر مفاجأة عن حصة مصر من المياه في 2025

خصومة وتهديد ووصية، مفاجآت جديدة تقلب موازين قضية مصرع البرلماني السابق عبد الحميد الشيخ

شوبير يكشف موعد عودة إمام عاشور للمشاركة مع الأهلي

إعدام ميداني وقص شوارب وإذلال للرجال، ماذا يفعل الأمن السوري في السويداء؟ (فيديو)

محمد العرابى: مهمة علاج مبارك بألمانيا كانت الأصعب وهذا ما قاله الطبيب

لعدم مطابقة المواصفات،هيئة الدواء تسحب تشغيلات لـ "سانسوايميون شراب" من الصيدليات

شباب وعواجيز!

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم الثلاثاء 15/ 7/ 2025

سعر النحاس اليوم الثلاثاء في الأسواق

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

ارتفاع الأبيض، أسعار البيض اليوم الثلاثاء 15 يوليو 2025

المزيد

انفوجراف

الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يعارض تنظيم الأسرة قدر الله؟ أمين الفتوى يرد

ما حكم من ترك الصلاة عمدًا؟، أمين الفتوى يوضح

ما حكم اتفاق الزوجين على تأجيل الإنجاب؟ أمين الفتوى يفجر مفاجأة

المزيد
الجريدة الرسمية