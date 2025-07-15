إصابة 4 أشخاص بطلقات نارية فى مشاجرة عائلية بسوهاج

شهد مركز دار السلام بسوهاج مشاجرة بالأسلحة النارية بين أبناء عمومة بسبب خلافات الجيرة أصيب خلالها 4 أشخاص من طرفى المشاجرة.

إصابة 4 أشخاص بطلقات نارية فى مشاجرة بين أبناء عمومة بسوهاج

كان اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة دار السلام يفيد بوقوع مشاجرة ومصابين بمركز دار السلام " طرف أول صبري ب ف م 58 عاما مزارع مصابًا " طلق ناري بالكتف الأيمن " وتم نقله لمستشفي سوهاج الجامعي الجديدة وشقيقه أبو السعود سن 64 عاما مزارع وعمهما عبد الفتاح م م ع 59 عاما مزارع.



" طرف ثان: رشدي م م ع 42 عاما مزارع مصابًا "بطلق ناري بالقدم اليمني ونجل عمه محمد ع م ع-21 عاما عامل مصابًا " طلق ناري بالذراع الأيسر وتم نقلهما لمستشفي سوهاج الجامعي الجديدة وشقيق الأول عز 50 عاما مزارع مصابًا " جرح رضي بفروة الرأس

ونجل عمومتهم عبد التواب م ح ع- 62 عاما مزارع الطرفان أبناء عمومه

وتم ضبط طرفـي المشاجرة وبحوزة الثالث من الطرف الأول السلاح المستخدم و بحوزة الثالث من الطرف الثاني السلاح المستخدم بحوزتهما بسبب خلافات الجيرة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة للتصرف.

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