الأربعاء 16 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

"ينفع أمضي عيالي على أكل وشرب"، نص أقوال إبراهيم سعيد في اتهامه لطليقته بالتزوير

اللاعب ابراهيم سعيد
اللاعب ابراهيم سعيد

استمعت نيابة القاهرة الجديدة، لأقوال اللاعب إبراهيم سعيد لاعب النادي الأهلي السابق في البلاغ المقدم منه ضد طليقته بتهمة  التزوير.

وقال إبراهيم سعيد أمام النيابة: “أنا بدفع النفقة كاملة، ينفع أدي عيالي فلوس وأقولهم امضوا على الأكل والشرب.. وهذا التوقيع مش امضتي والورق ده مزور ".

وأدى إبراهيم سعيد صلاة الظهر إمامًا بالمصلين داخل المسجد المتواجد بمحكمة القاهرة الجديدة.

وكانت محكمة أسرة النزهة قد حددت 2 أغسطس المقبل، لنظر الدعوى المقامة من اللاعب السابق إبراهيم سعيد يطالب فيها بضم حضانة ابنتيه من طليقته إليه، بعد تجاوزهن السن القانونية للحضانة. 

واستند إبراهيم سعيد في الدعوى التي حملت رقم 2936 لسنة 2025، أن ابنتيه تجاوزن سن 21 سنة، وهو ما يسقط حق الحضانة عن الأم وفقا للقانون، ويتيح للأب التقدم بطلب لضمهن إلى حضانته. 

كان إبراهيم سعيد مدافع النادي الأهلي والمنتخب المصري السابق أثار حالة من الجدل خلال الساعات الماضية وذلك بعد ظهوره في فيديو اشتكى خلاله من معاملة ابنتيه وتسببهما في دخوله السجن خلال الفترة الماضية، مطالبًا دار الإفتاء بتوضيح موقف الشرع من التعامل معهما.

ونفذ إبراهيم سعيد حكما بحبسه 4 أشهر في قضايا نفقة لابنتيه بمبلغ مليون و100 ألف جنيه، بمجمل 4 أحكام قضائية.

تصريحات قوية من إبراهيم سعيد

 

وقال إبراهيم سعيد باكيًا بعد خروجه من السجن: "أنا في ابتلاء.. بس سؤال لـ دار الإفتاء إزاي أتعامل مع بناتي اللي حبسوني؟ بناتي جوليا ولي لي عندهم 20 سنة و21 سنة سجنوني.. اللي من دمي حبسوني! ده أنا اللي مطلعلهم البطاقة! شهدوا ضدي في المحكمة".
 

وأضاف: “بناتي عقوبتهم إيه يا دار الإفتاء؟ أنا عمري ما أذيتهم وشافوا مني كل الحب، أنا مش عارف أدعي عليهم مفيش حد بيدعي على عياله ربنا يهديهم ويسامحهم.. أنا سايبلهم فيلا وعربية وأحسن لبس وأحلى برندات وأحلى مدارس”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إبراهيم سعيد اللاعب ابراهيم سعيد القاهرة الجديدة النادي الأهلي لاعب النادي الاهلي محكمة اسرة النزهة محكمة القاهرة الجديدة

مواد متعلقة

لاتهامها بنشر الفجور، تجديد حبس الراقصة ليندا

حجز سائق سيارة تسبب في مصرع سيدة بمدينة بدر

بعد الحكم بإعدام المتهم بقتله.. من هو اللواء نبيل فراج قائد عملية تطهير كرداسة؟ (انفوجراف)

"كنت بساعدها"، أقوال شاب متهم بالتحرش بسيدة في أتوبيس بالتجمع

استعجال تقرير المعمل الجنائي بحريق مصنع منظفات في بدر

تجديد حبس سائق نقل ذكى بتهمة سرقة عاملين بشركة صرافة بالتجمع

بعد الحكم بإعدام متهم بقتله، من هو اللواء فراج قائد عملية تطهير كرداسة وأول شهدائها؟

داخل أتوبيس، حجز شاب لاتهامه بالتحرش بسيدة في التجمع الأول

الأكثر قراءة

أول تعليق من لميس الحديدي بعد عدم تجديد تعاقدها مع المتحدة

استعلم عن مخالفات المرور برقم اللوحة مجانًا

رسالة ساخرة من توفيق عكاشة لأحمد موسى بشأن تصريحات ترامب عن سد النهضة

وفاة التيك توكر سلمى يصيب العالم بالصدمة، عملية تكميم أودت بحياتها والسر في التنمر

الخطيب يرفض مقابلته، آخر محاولات وسام أبو علي لحل أزمته مع الأهلي

إثيوبيا تكذب ولا تتجمل، باقي 900 مليون دولار لاستكمال سد النهضة والتوربينات لا تعمل

اللاعب يرغب بارتداء التيشيرت الأحمر، تطورات جديدة في صفقة انتقال مصطفى محمد للأهلي

زغلول صيام يكتب: انفخ البلالين يا نجاتي! أين لبيب والخطيب؟! معاقبة أصحاب البلالين الحمراء والبيضاء!

خدمات

المزيد

كيف تحصل على فرصة تعيين في الوظائف الحكومية؟

تنسيق الجامعات، كل ما تريد معرفته عن برنامج الجيوماتكس بآداب حلوان

كيلو الأحمر اللامع بـ 550 جنيها، تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء

استقرار أسعار السكر بالأسواق اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025

المزيد

انفوجراف

خصومة وتهديد ووصية.. مفاجآت مثيرة تقلب موازين قضية مصرع البرلماني السابق عبد الحميد الشيخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

10 سنوات على رحيل القارئ المأذون، الشيخ السيد متولي عبد العال التحق بالإذاعة في سن الخمسين

تفسير رؤية القفل في المنام وعلاقتها بالقوة وارتفاع المكانة

ما رأي الشريعة الإسلامية في السفر عبر الزمن؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
روسيا اليوم: الغارات الإسرائيلية دمرت مبنى هيئة الأركان السورية بالكامل