"ينفع أمضي عيالي على أكل وشرب"، نص أقوال إبراهيم سعيد في اتهامه لطليقته بالتزوير

استمعت نيابة القاهرة الجديدة، لأقوال اللاعب إبراهيم سعيد لاعب النادي الأهلي السابق في البلاغ المقدم منه ضد طليقته بتهمة التزوير.

وقال إبراهيم سعيد أمام النيابة: “أنا بدفع النفقة كاملة، ينفع أدي عيالي فلوس وأقولهم امضوا على الأكل والشرب.. وهذا التوقيع مش امضتي والورق ده مزور ".

وأدى إبراهيم سعيد صلاة الظهر إمامًا بالمصلين داخل المسجد المتواجد بمحكمة القاهرة الجديدة.

وكانت محكمة أسرة النزهة قد حددت 2 أغسطس المقبل، لنظر الدعوى المقامة من اللاعب السابق إبراهيم سعيد يطالب فيها بضم حضانة ابنتيه من طليقته إليه، بعد تجاوزهن السن القانونية للحضانة.

واستند إبراهيم سعيد في الدعوى التي حملت رقم 2936 لسنة 2025، أن ابنتيه تجاوزن سن 21 سنة، وهو ما يسقط حق الحضانة عن الأم وفقا للقانون، ويتيح للأب التقدم بطلب لضمهن إلى حضانته.

كان إبراهيم سعيد مدافع النادي الأهلي والمنتخب المصري السابق أثار حالة من الجدل خلال الساعات الماضية وذلك بعد ظهوره في فيديو اشتكى خلاله من معاملة ابنتيه وتسببهما في دخوله السجن خلال الفترة الماضية، مطالبًا دار الإفتاء بتوضيح موقف الشرع من التعامل معهما.

ونفذ إبراهيم سعيد حكما بحبسه 4 أشهر في قضايا نفقة لابنتيه بمبلغ مليون و100 ألف جنيه، بمجمل 4 أحكام قضائية.

تصريحات قوية من إبراهيم سعيد

وقال إبراهيم سعيد باكيًا بعد خروجه من السجن: "أنا في ابتلاء.. بس سؤال لـ دار الإفتاء إزاي أتعامل مع بناتي اللي حبسوني؟ بناتي جوليا ولي لي عندهم 20 سنة و21 سنة سجنوني.. اللي من دمي حبسوني! ده أنا اللي مطلعلهم البطاقة! شهدوا ضدي في المحكمة".



وأضاف: “بناتي عقوبتهم إيه يا دار الإفتاء؟ أنا عمري ما أذيتهم وشافوا مني كل الحب، أنا مش عارف أدعي عليهم مفيش حد بيدعي على عياله ربنا يهديهم ويسامحهم.. أنا سايبلهم فيلا وعربية وأحسن لبس وأحلى برندات وأحلى مدارس”.

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