ضبط مخالفات تموينية في حملة رقابية مكبرة بدمياط

بالتنسيق بين التموين والصحة والطب البيطري

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد، بمحافظة دمياط برئاسة العميد هاني محمد عبد القوي، حملة رقابية موسعة على الأسواق والمحال التجارية، تنفيذا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، بشأن تشديد الرقابة على السلع الغذائية ومراقبة الأسعار.

مرور ميداني على محال السلع الغذائية

استهدفت الحملة عددًا من المحال العامة، من بينها محلات السوبر ماركت والبقالة والجزارة والأسماك، إلى جانب محال الخضروات والفواكه، حيث جرى التأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للاشتراطات الصحية والتموينية.

حملة رقابية موسعة على الأسواق والمحال التجارية

التصدي للغش التجاري والتلاعب بالأسعار

ركّزت الحملة على ضبط الأسعار ومنع أي محاولات للغش التجاري أو تداول سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي، في إطار حرص الدولة على حماية صحة المواطنين وضمان توافر سلع آمنة وبأسعار عادلة.

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين

أسفرت الحملة عن رصد عدد من المخالفات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، مع التأكيد على استمرار الحملات خلال الفترة المقبلة لإحكام الرقابة على الأسواق وتحقيق الانضباط الكامل.

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