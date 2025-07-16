الأربعاء 16 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

تطور خطير، دروز إسرائيل يدعون أبناء الطائفة لعبور الحدود إلى سوريا

السويداء، فيتو
السويداء، فيتو

أفادت إذاعة جيش الإحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، بأن الطائفة الدرزية في إسرائيل دعت جميع أبناء الطائفة إلى الاستعداد لعبور الحدود مع سوريا.

ما حدث في 7 أكتوبر يحدث الآن في السويداء

وعلّق الرئيس الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل الشيخ ​موفق طريف، قائلا: "سنفعل كل ما يلزم بما في ذلك عبور السياج.. ما حدث في 7 أكتوبر يحدث الآن في السويداء".

يأتي ذلك فيما قال موقع "والا" الإسرائيلي، الأربعاء: إن جيش الإحتلال الإسرائيلي سيجري تحقيقا في خرق عشرات الدروز للحدود من منطقة مجدل شمس في شمال مرتفعات الجولان، إلى الأراضي السورية.

ووفقا لشهادات ووثائق من لحظة الخرق، كان هناك جنود إسرائيليون في المنطقة قرروا عدم التدخل.

 20 إلى 30 درزيا عبروا السياج الحدودي إلى الأراضي السورية

وذكر الموقع أنه في وقت سابق من يوم الثلاثاء، عبر حوالي 20 إلى 30 درزيا السياج الحدودي إلى الأراضي السورية في منطقة مجدل شمس، إثر دخول القوات الحكومية السورية إلى مدينة السويداء.

وأضاف الموقع أن قوات إسرائيلية أعادت معظم من عبروا السياج الحدودي.

والأربعاء، أعلنت إسرائيل استهداف القوات السورية في محافظة السويداء، كما نفذت غارة على بوابة الدخول إلى مجمع الأركان العامة التابع للنظام السوري في العاصمة دمشق.

وقال الجيش الإسرائيلي: "يواصل الجيش مراقبة التطورات والأعمال ضد المواطنين الدروز في سوريا وبناء على توجيهات المستوى السياسي يهاجم في المنطقة ويبقى في حالة تأهب للسيناريوهات المختلفة".

 إدارة ترامب طلبت من إسرائيل التوقف عن مهاجمة قوات الجيش السوري

وكان موقع "أكسيوس" الإخباري ذكر، الثلاثاء، نقلا عن مسؤول أمريكي أن إدارة الرئيس دونالد ترامب طلبت من إسرائيل التوقف عن مهاجمة قوات الجيش السوري في جنوب البلاد.

وحسبما قال المسؤول فإن إسرائيل أبلغت الأمريكيين بأنها ستوقف الهجمات على القوات السورية مساء الثلاثاء.

وزعم المسؤول الأمريكي أن الحكومة السورية أبلغت إسرائيل مسبقا بأنها ترسل دبابات إلى منطقة السويداء في جنوب سوريا، وأكدت أن هذا ليس عملا موجها إلى إسرائيل بل محاولة لاستعادة النظام في السويداء.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جيش الإحتلال الإسرائيلي الطائفة الدرزية إسرائيل أبناء الطائفة عبور الحدود مع سوريا الدروز الجيش السوري جنوب سوريا قوات الجيش السوري السويداء

مواد متعلقة

إسرائيل تستهدف القوات السورية في السويداء لحماية الدروز

أخبار الاقتصاد اليوم.. قفزة فى أسعار زيت عباد الشمس وتباين الذرة.. ارتفاع معدل التضخم السنوي في إسرائيل إلى 3.3% خلال يونيو

من فنزويلا إلى عاصفة السويداء، من هو الشيخ حكمت الهجري غريم أحمد الشرع وحليف إسرائيل؟

إسرائيل تتخذ خطوة غير مسبوقة لتغيير الوضع القائم بالحرم الإبراهيمي

الأكثر قراءة

أول تعليق من لميس الحديدي بعد عدم تجديد تعاقدها مع المتحدة

وفاة التيك توكر سلمى يصيب العالم بالصدمة، عملية تكميم أودت بحياتها والسر في التنمر

رسالة ساخرة من توفيق عكاشة لأحمد موسى بشأن تصريحات ترامب عن سد النهضة

اللاعب يرغب بارتداء التيشيرت الأحمر، تطورات جديدة في صفقة انتقال مصطفى محمد للأهلي

آخر مستجدات أزمة قانون الإيجار القديم وموعد السريان الرسمي في حال عدم التصديق أو الاعتراض

سيبوني أمشي، القصة الكاملة لأزمة أحمد عبد القادر مع الأهلي

ارتفاع مفاجئ في سعر الفراخ اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025

زغلول صيام يكتب: انفخ البلالين يا نجاتي! أين لبيب والخطيب؟! معاقبة أصحاب البلالين الحمراء والبيضاء!

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر بالأسواق اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025

آخر تطورات أسعار القصدير اليوم الأربعاء

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم الثلاثاء 15/ 7/ 2025

المزيد

انفوجراف

خصومة وتهديد ووصية.. مفاجآت مثيرة تقلب موازين قضية مصرع البرلماني السابق عبد الحميد الشيخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

10 سنوات على رحيل القارئ المأذون، الشيخ السيد متولي عبد العال التحق بالإذاعة في سن الخمسين

تفسير رؤية القفل في المنام وعلاقتها بالقوة وارتفاع المكانة

ما رأي الشريعة الإسلامية في السفر عبر الزمن؟ الإفتاء توضح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads