تطور خطير، دروز إسرائيل يدعون أبناء الطائفة لعبور الحدود إلى سوريا

أفادت إذاعة جيش الإحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، بأن الطائفة الدرزية في إسرائيل دعت جميع أبناء الطائفة إلى الاستعداد لعبور الحدود مع سوريا.

ما حدث في 7 أكتوبر يحدث الآن في السويداء

وعلّق الرئيس الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل الشيخ ​موفق طريف، قائلا: "سنفعل كل ما يلزم بما في ذلك عبور السياج.. ما حدث في 7 أكتوبر يحدث الآن في السويداء".

يأتي ذلك فيما قال موقع "والا" الإسرائيلي، الأربعاء: إن جيش الإحتلال الإسرائيلي سيجري تحقيقا في خرق عشرات الدروز للحدود من منطقة مجدل شمس في شمال مرتفعات الجولان، إلى الأراضي السورية.

ووفقا لشهادات ووثائق من لحظة الخرق، كان هناك جنود إسرائيليون في المنطقة قرروا عدم التدخل.

20 إلى 30 درزيا عبروا السياج الحدودي إلى الأراضي السورية

وذكر الموقع أنه في وقت سابق من يوم الثلاثاء، عبر حوالي 20 إلى 30 درزيا السياج الحدودي إلى الأراضي السورية في منطقة مجدل شمس، إثر دخول القوات الحكومية السورية إلى مدينة السويداء.

وأضاف الموقع أن قوات إسرائيلية أعادت معظم من عبروا السياج الحدودي.

والأربعاء، أعلنت إسرائيل استهداف القوات السورية في محافظة السويداء، كما نفذت غارة على بوابة الدخول إلى مجمع الأركان العامة التابع للنظام السوري في العاصمة دمشق.

وقال الجيش الإسرائيلي: "يواصل الجيش مراقبة التطورات والأعمال ضد المواطنين الدروز في سوريا وبناء على توجيهات المستوى السياسي يهاجم في المنطقة ويبقى في حالة تأهب للسيناريوهات المختلفة".

إدارة ترامب طلبت من إسرائيل التوقف عن مهاجمة قوات الجيش السوري

وكان موقع "أكسيوس" الإخباري ذكر، الثلاثاء، نقلا عن مسؤول أمريكي أن إدارة الرئيس دونالد ترامب طلبت من إسرائيل التوقف عن مهاجمة قوات الجيش السوري في جنوب البلاد.

وحسبما قال المسؤول فإن إسرائيل أبلغت الأمريكيين بأنها ستوقف الهجمات على القوات السورية مساء الثلاثاء.

وزعم المسؤول الأمريكي أن الحكومة السورية أبلغت إسرائيل مسبقا بأنها ترسل دبابات إلى منطقة السويداء في جنوب سوريا، وأكدت أن هذا ليس عملا موجها إلى إسرائيل بل محاولة لاستعادة النظام في السويداء.

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