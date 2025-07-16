استعلم عن مخالفات المرور برقم اللوحة مجانًا

يبحث الكثير من المواطنين في مصر عن وسيلة سريعة وموثوقة لـ الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة مجانًا، دون الحاجة للذهاب إلى وحدات المرور أو دفع أي رسوم إضافية.

وتتيح الخدمة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للنيابة العامة او بوابة مرور او بوابة الحكومة المصرية وهى خدمة الاستعلام عن مخالفات المركبات من خلال إدخال رقم اللوحة المرورية فقط، سواء كانت أرقام فقط أو أرقام وحروف.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة:

الدخول على الموقع الرسمي: بوابة الحكومة المصرية – خدمات المرور

اختيار "خدمات نيابات المرور".

تحديد "الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات".

إدخال رقم اللوحة بدقة (أرقام وحروف أو أرقام فقط).

الضغط على "إجمالي المخالفات" لعرض المخالفات المستحقة إن وجدت.

ويبحث بعض قائدى السيارات عن أسرع طريقة للاستعلام عن مخالفات المرور 2025 وتتمثل خطواتها في التالي:

الدخول إلى الموقع الرسمي التابع للنيابة العامة.

تسجيل الدخول من خلال إدخال البيانات المطلوبة.

اختيار أيقونة بيانات المرور.

تحديد تبويب الاستعلام عن مخالفات السيارة.

تدوين رقم اللوحة الخاصة بالمركبة.

إدخال أرقام اللوحة ثم الأحرف.

الضغط على زر الاستعلام عن المخالفات.

مميزات الخدمة:

مجانية بالكامل

متاحة 24 ساعة يوميًا

توفر تفاصيل المخالفات، إن وُجدت

تتيح سداد المخالفات إلكترونيًا أيضًا

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