يبحث الكثير من المستخدمين عبر الإنترنت فى مصر عن مواصفات هاتف ريلمي Realme 14 pro lite ضمن فئة الهواتف المتوسطة والذي يأتي مع كاميرات متطورة، وخلال السطور التالية نستعرض مواصفات هاتف ريلمي.

مواصفات هواتف ريلمي

يأتى هاتف ريلمى كأول خط إنتاج للهواتف الذكية في العالم بتقنية تغيير اللون في حالة الحرارة المنخفضة مع بطارية بسعةmAh 6000 وتقنية MagicGlow Triple Flash.

كما يتسم الهاتف بالقدرة على التقاط صور بورتريه ليلية بكل سهولة ومزود بكاميرا متطورة حيث يأتي الهاتف بمستشعر فائق الحجم وعدسة تيليفوتو بصرية، حيث يتسم هذا الهاتف المتطور بمستشعر أكبر من المستشعرات المستخدمة في الهواتف المتقدمة، بالإضافة إلى تقنيات مستوحاة من كاميرات DSLR، حيث أظهرت اختبارات ريلمي تقدمًا ملحوظًا في تصوير البورتريه والتصوير في الإضاءة المنخفضة.

يأتي الهاتف مع شاشة من نوع AMOLED بقياس 6.7 بوصة بدقة 1080×2412 بيكسل جودتها FHD+ مع كثافة بيكسلات 394 بيكسل لكل بوصة وسطوع يصل الى 2000 شمعة ومعدل تحديث 120 هيرتز.

كما يأتي معالج كوالكوم سناب دراجون 7S جين 2 ثماني النواة، الأربعة أنوية الأقوى من نوع Cortex A78 بتردد 2.4 جيجا هيرتز، دقة تصنيع المعالج 4 نانو ميتر، المعالج الرسومي هو Adreno 710.

كما يأتي مع كاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.88 بمستشعر سوني LYT-600 بها مثبت بصري، مع عدسة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي Ultra Wide للتصوير بزاوية واسعة.

والكاميرات الخلفية معها فلاش LED وتدعم تصوير فيديوهات بجودة 2160p@30fps مع دعم المثبت الإلكتروني في جميع العدسات.

يذكر أن ريلمي أطلقت مؤخرا هاتف realme C75 الذي يأتي بتصنيف IP69 الأعلى في مقاومة الماء ويمكنه الصمود أمام الماء حتى عمق 2 متر.

يأتى هاتف ريلمي realme C75 بشريحة Helio G92 MaX، تصل سرعتها إلى 2GHz، مناسبة للألعاب بمعدل 60 إطارًا في الثانية في MLBB مع 8GB من الذاكرة العشوائية و16GB من التخزين الإضافي.

وسادة هوائية داخلية

ويأتى هاتف ريلمي realme C75 بحماية عسكرية حيث يحمل شهادة TÜV Rheinland واعتماد ML-STD 810H العسكري لمقاومة الصدمات كما يأتي بمواصفات توفر أقصى درجات الحماية من الغبار والماء والقدرة على تحمل درجات الحرارة المرتفعة وضغط المياه في الظروف الصعبة، إلى جانب حماية عسكرية متكاملة بزاوية 360 درجة ويضم الهاتف وسادة هوائية داخلية، وإطار معدني يعزز من قدرته على امتصاص الصدمات ومقاومة للسقوط بشكل كبير.

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