الثلاثاء 01 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

موعد محاكمة تشكيل عصابي بتهمة حيازة 800 ألف قرص مخدر بمدينة نصر

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

حددت محكمة جنايات القاهرة 6 يوليو الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة تشكيل عصابي مكون من 7 عاطلين لاتهامهم بجلب 800 ألف قرص مخدر تمهيدًا للاتجار بها بدائرة قسم شرطة مدينة نصر. 

كان قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، قد ألقى القبض على تشكيل عصابي يضم 7 عناصر جنائية خطرة أثناء محاولتهم جلب كميات كبيرة من الأقراص المخدرة، تمهيدًا للاتجار بها.

إحالة تشكيل عصابي بتهمة حيازة 800 ألف قرص مخدر للجنايات


وعقب تقنين الإجراءات  وإعداد الأكمنة اللازمة، ألقت قوات الأمن القبض علي المتهمين وبحوزتهم 800 ألف قرص مخدر لعقار ترامادول، 5 سيارات ومبالغ مالية عملات "أجنبية محلية" من متحصلات نشاطهم الإجرامي.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار بها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة جناايت القاهرة قسم شرطة مدينة نصر قطاع مكافحة المخدرات مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

مواد متعلقة

إحالة تشكيل عصابي بتهمة حيازة 800 ألف قرص مخدر بمدينة نصر للجنايات

ضبط عنصر إجرامي بالقليوبية جلب مواد كيميائية لتصنيع مخدر الميفدرون

إجراء تحليل المخدرات لأبطال فيديو تعاطي مخدر الحشيش في القاهرة

الأكثر قراءة

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الثلاثاء 1 يوليو 2025

"عايزة فلوسي وإلا"، معجبة مغربية تهدد شيرين عبد الوهاب بهذه الطريقة

تغريدة عاجلة من إبراهيم فايق عن اختفاء صوت مدحت شلبي خلال مباراة الهلال ومان سيتي

جاب الخلاصة، طبيب شيرين عبد الوهاب يكشف المستور بعد انتقادات حفل المغرب

أول رد من إيلون ماسك على تهديد ترامب: اقطعوا كل شيء الآن

منهم 4 كوبرا، ضبط راكب أجنبي حاول تهريب حقيبة عقارب وثعابين سامة بمطار القاهرة (صور)

مدرب الهلال عن الفوز التاريخي على السيتي: تسلقنا جبلًا بدون أكسجين

معجزة عربية، أهداف مباراة الهلال ومانشستر سيتي في كأس العالم للأندية 2025 (فيديو)

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم

تعرف على سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة اليوم

استقرار أسعار السكر اليوم في الأسواق

سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

نتيجة تحليل المخدرات النهائية لسائق "التريلا" المتسبب في مصرع فتيات المنوفية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم شرب ماء البحر في المنام وعلاقته بالنجاح والرزق الوفير

تفسير رؤية الحديقة في المنام وعلاقتها بقدوم الخير والاستقرار العاطفي

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 1 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية