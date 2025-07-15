إسرائيل تتخذ خطوة غير مسبوقة لتغيير الوضع القائم بالحرم الإبراهيمي

أفادت صحيفة «يسرائيل هيوم»، العبرية، نقلا عن مصادر بأن إسرائيل ستتخذ خطوة تاريخية غير مسبوقة لتغيير الوضع القائم في الحرم الإبراهيمي بالخليل.

وأضافت «يسرائيل هيوم» عن مصادر: هناك نية لاتخاذ قرار بسحب صلاحيات من بلدية الخليل ونقلها للمجلس الديني بمستوطنة كريات أربع، لافتة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تجرى فيها تغييرات كبيرة في الحرم الإبراهيمي منذ عام 1994.

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

أفادت وسائل إعلام فلسطينية أمس الإثنين، باقتحام مستوطنين المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وفي وقت سابق أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن مستوطنين متطرفين، بينهم إيتمار بن غفير، اقتحموا المسجد الأقصى وأدوا طقوسا تلمودية صباح اليوم.

بن غفير وعدد من المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

وانتشر نحو 100 عنصر من شرطة الاحتلال في باحات الأقصى لتأمين اقتحام بن غفير ونواب آخرين من حزبه.

وتزامنا مع ذلك، منعت شرطة الاحتلال دخول الفلسطينيين مسجد الأقصى.

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