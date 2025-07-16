10 سنوات على رحيل القارئ المأذون، الشيخ السيد متولي عبد العال التحق بالإذاعة في سن الخمسين

بصوت شجي رخيم، اعتلى به عرش دولة تلاوة القرآن الكريم لفترة كبيرة، إلى جانب تفرد في الأداء، استطاع به الوصول إلى قلوب المستمعين قبل آذانهم، فذاع صيته في كافة أرجاء العالم لما يتمتع به من أداء متميز ومدرسة فريدة في التلاوة، إنه القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال الذي تحل ذكرى رحيله العاشرة اليوم.

نشأته في أسرة بسيطة

ولد القارئ الشيخ السيد متولي في السادس والعشرين من أبريل عام 1947 بقرية الفدادنة مركز فاقوس، بمحافظة الشرقية.

نشأ في أسرة بسيطة، حيث كان والده مزارعا، وكان يدعو الله أن يرزقه ولدا بعد أربع بنات، ليكون لهم سندا وملاذا لهم بعد وفاته.

عندما بلغ الابن الخامسة من عمره ألحقه والده بكتاب القرية، وألزمه الشيخة «مريم السيد رزيق»، ثم بعد ذلك بعام ألحقه والده بالمدرسة الابتدائية بالقرية فلم ينشغل بالدراسة عن القرآن.

ظل الشيخ السيد متولي يتردد على كتاب الشيخة مريم حتى أتم حفظ القرآن كاملًا وهو في سن الثانية عشرة، وأصبح قارئ القرية في المناسبات والمآتم، ثم بعد ذلك ذهب به والده إلى الشيخ الصاوي عبد المعطي مأذون القرية ليتلقى عليه علم القراءات وأحكام التجويد، والذي خلفه بعد وفاته مأذونا لقرية الفدادنة وقارئا للقرآن فيها.

ذاع صيته في محافظة الشرقية وانهالت عليه الدعوات، وبدأ يسافر إلى المحافظات المجاورة لإحياء المآتم، وكثيرًا ما قرأ بحضرة مشاهير القراء الإذاعيين، أمثال: الشيخ مصطفى إسماعيل والشيخ البنا والشيخ عبد الباسط والشيخ حمدي الزامل والشيخ السعيد عبد الصمد الزناتي.

التحق الشيخ السيد متولي عبد العال بالإذاعة المصرية في سن الخمسين، بعد أن كان قد سجل القرآن الكريم لبعض الإذاعات العربية والإسلامية.

سافر الشيخ السيد متولي إلى كثير من البلدان العربية والإسلامية والأفريقية لإحياء ليالي شهر رمضان وتلاوة القرآن الكريم، حيث سافر لإيران والأردن ودول الخليج العربي، وقام بتسجيل القرآن لبعض الإذاعات العربية والإسلامية وله تسجيلات تذاع بالأردن وإيران وبعض دول الخليج.

كان الشيخ السيد متولي قارئا تقيا ورعا ممن إذا سمعته يقرأ حسبته يخشى الله، متمتعا بجمال ما وهبه الله من صوت ندي، إضافة إلى تميزه بنفسه الطويل، فكان بحق أحد سفراء القرآن الذين خرجوا من أرض الكنانة لنشر القرآن في ربوع العالم الإسلامي بأسره .

وبعد رحلة حافلة في خدمة كتاب الله وفي مثل هذا اليوم 16 يوليو 2015، التاسع والعشرين من شهر رمضان 1436، رحل عن دنيانا فضيلة القارئ الإذاعي الشيخ السيد متولي عبد العال تاركا خلفه إرثا إذاعيا كبيرا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.