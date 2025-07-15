سوريا تقرر منع دخول الشاحنات المصرية إلى أراضيها

قررت الحكومة السورية ممثلة في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، منع دخول الشاحنات الآتية من مصر والسعودية إلى داخل الأراضي السورية.

هيئة المنافذ السورية تمنع دخول الشاحنات المصرية والسعودية

وقال مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مازن علوش، في تصريح لوكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”، اليوم، إنه "استجابةً للمطالب العادلة التي تقدّم بها عدد من سائقي الشاحنات والبرادات السورية، وتحسين أوضاع قطاع النقل البري، يُمنع دخول الشاحنات المصرية والسعودية إلى داخل الأراضي السورية، ويُكتفى بإتمام عمليات المناقلة "نقل الحمولة" في المنفذ الحدودي الذي تدخل منه البضاعة".

شاحنات النقل، فيتو

وأضاف مدير العلاقات العامة في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية، أن تنفيذ القرار يسري اعتبارًا من الأحد المقبل الموافق 20 يوليو الجاري.

قرار منع دخول الشاحنات المصرية إلى سوريا

وأشار مازن علوش، إلى أن القرار يأتي في سياق استمرار منع دخول الشاحنات السورية إلى أراضي البلدين المذكورين، بما يخالف مبدأ التكافؤ في التبادل التجاري والنقل البري.

وأكد، أن الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، ملتزمة بحماية حقوق العاملين في قطاع النقل، وتعمل على اتخاذ ما يلزم لضمان العدالة والمساواة في التعامل مع الشاحنات السورية، بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة.

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