الأربعاء 16 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

سينما الشعب، انطلاق عرض فيلم "الشاطر" في 6 محافظات

فيلم الشاطر
فيلم الشاطر

بدأت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، اليوم الأربعاء، عرض الفيلم السينمائي "الشاطر"، بعدد من مواقعها الثقافية بالقاهرة والمحافظات، ضمن مشروع "سينما الشعب"، المقدم في إطار برامج وزارة الثقافة.

أماكن عرض فيلم الشاطر 

يعرض الفيلم في 6 محافظات كالتالي: قصر ثقافة روض الفرج بالقاهرة، قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، قصر ثقافة العريش بشمال سيناء، قصر ثقافة أبو المطامير بالبحيرة، قصر ثقافة نجع حمادي بقنا، وسينما هيبس بالوادي الجديد.

 

وتستقبل تلك المواقع الجمهور يوميا من العاشرة صباحا حتى الثانية عشرة منتصف الليل، بسعر تذكرة موحد ومخفض 40 جنيها للتذكرة.

أبطال فيلم الشاطر 

الشاطر” بطولة أمير كرارة، هنا الزاهد، خالد الصاوي،  مصطفى غريب، محمد القس، وعادل مكرم، ومن إخراج أحمد الجندي.

وتدور أحداث الفيلم في قالب يجمع بين الكوميديا والأكشن، حول دوبلير يؤدي المشاهد الخطرة بدلا من النجوم المشاهير، لكنه يتورط في العديد من المشكلات بسبب طبيعة عمله، لينطلق في رحلة حافلة بالمفارقات والمواقف الطريفة.

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الهيئة العامة لقصور الثقافة قصور الثقافة أماكن عرض فيلم الشاطر فيلم الشاطر سينما الشعب

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