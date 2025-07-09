الأربعاء 09 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

أفلام صيف 2025، طرح البرومو التشويقي لفيلم «الشاطر»

الشاطر.فيتو
الشاطر.فيتو

طرحت الشركة المنتجة البرومو التشويقي لـ فيلم "الشاطر" عقب الانتهاء من تصوير المشاهد الخارجية بإحدى الدول الأوروبية، وذلك بمشاركة عدد كبير من النجوم، منهم هنا الزاهد واللبناني عادل كرم والسوري محمد القس ومصطفى غريب وأحمد عصام، ليصبح الفيلم جاهزًا للعرض بالسينمات في مصر والعالم العربي يوم 10 يوليو المقبل، والفيلم من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي وإنتاج سينرجي فيلمز بالتعاون مع بيراميدز للإنتاج الفني "محمد الشريف".

 

فيلم الشاطر

وكان المخرج أحمد الجندي قد بدأ عمليات المونتاج والمكساج، وتجهيز الفيلم للعرض في صالات السينما خلال موسم صيف 2025، وذلك عقب انتهاء تصوير مشاهد الفيلم.

 

يشار إلى أن الفنان أمير كرارة يجسد خلال فيلم "الشاطر" شخصية دوبلير للمشاهد الخطرة بالسينما، بينما تجسد الفنانة هنا الزاهد شخصية فتاة تقع في حبه. 

وكان الفنان أمير كرارة قد نشر مؤخرًا صور من الكواليس عبر خاصية الإستوري على حسابه "إنستجرام"، وظهر خلالها أمام سيارة محطمة والنيران مشتعلة بها، كما نشر صورة أخرى وكتب عليها: "قريبًا".

 

 

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