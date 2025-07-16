الأربعاء 16 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضابط بنجدة جمصة ينقذ 3 أطفال من حريق هائل بمعرض موبيليا

جانب من الحريق يجمصة،
جانب من الحريق يجمصة، فيتو

نجح ضابط من قوة أمن الدقهلية في إنقاذ 3 أطفال من حريق هائل بمعرض موبيليا في جمصة. 

 

اندلع حريق داخل معرض موبيليا بحي جمصة في محافظة الدقهلية ونجح ضابط بنجدة جمصة في إنقاذ 3 أطفال كانوا نيام داخل مسكنهم أثناء اندلاع الحريق. 

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة بنشوب حريق في معرض موبيليا.


انتقلت قوة أمنية من رجال النجدة والحماية المدنية ومباحث قسم جمصة وسيارتي إسعاف

وتمكن الملازم أول كريم وليد من قوة نجدة جمصه من إنقاذ 3 أطفال كانوا نيام داخل شقتهم أثناء اندلاع الحريق.

ورغم تصاعد ألسنة اللهب والدخان الكثيف، اقتحم الضابط العقار معرضًا حياته للخطر، وتمكّن من الوصول إلى الأطفال وإنقاذهم قبل أن تلتهمهم النيران.

حريق يلتهم شقة سكنية في الهرم

تنظيم الاتصالات ألزم وشركات المحمول نفذت، تعويضات حريق سنترال رمسيس وصلت المستخدمين.. والمقاولون العرب مستمرة في أعمال ترميم المبنى

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أجهزة الأمن الأجهزة الأمنية بالدقهلية المقاولون العرب إنقاذ 3 أطفال الحماية المدنية حريق يلتهم شقة سكنية محافظة الدقهلية مباحث قسم جمصة والحماية المدنية نشوب حريق

مواد متعلقة

اتحاد الصناعات: تصدير 12 كيلو ذهب إلى السوق الأمريكي

بدء اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مدبولي

ضبط موظف سابق بشركة تمويل استهلاكي لاتهامه بالنصب والاستيلاء على أرصدة عملاء

انعقاد المؤتمر السنوي لأمراض الكلى بطب قصر العيني بمشاركة واسعة

الأكثر قراءة

رسالة ساخرة من توفيق عكاشة لأحمد موسى بشأن تصريحات ترامب عن سد النهضة

اللاعب يرغب بارتداء التيشيرت الأحمر، تطورات جديدة في صفقة انتقال مصطفى محمد للأهلي

آخر مستجدات أزمة قانون الإيجار القديم وموعد السريان الرسمي في حال عدم التصديق أو الاعتراض

ارتفاع مفاجئ في سعر الفراخ اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025

أخبار مصر: اقتراب مصطفى محمد للانضمام للأهلي، وفاة شيخ درزي بعد حلق مسلحين "شنبه"، مرض غامض يقضي على 5 أطفال أشقاء بالمنيا

منها التربية على عقيدة صحيحة، دار الإفتاء توضح حقوق الطفل في الإسلام

ذروة الموجة الحارة تشعل القاهرة، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في مصر

نتيجة الثانوية العامة 2025 في محافظة الجيزة

خدمات

المزيد

استقرار أسعار السكر بالأسواق اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025

آخر تطورات أسعار القصدير اليوم الأربعاء

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم الثلاثاء 15/ 7/ 2025

المزيد

انفوجراف

خصومة وتهديد ووصية.. مفاجآت مثيرة تقلب موازين قضية مصرع البرلماني السابق عبد الحميد الشيخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القفل في المنام وعلاقتها بالقوة وارتفاع المكانة

ما رأي الشريعة الإسلامية في السفر عبر الزمن؟ الإفتاء توضح

منها التربية على عقيدة صحيحة، دار الإفتاء توضح حقوق الطفل في الإسلام

المزيد
الجريدة الرسمية