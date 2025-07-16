ضابط بنجدة جمصة ينقذ 3 أطفال من حريق هائل بمعرض موبيليا

نجح ضابط من قوة أمن الدقهلية في إنقاذ 3 أطفال من حريق هائل بمعرض موبيليا في جمصة.

اندلع حريق داخل معرض موبيليا بحي جمصة في محافظة الدقهلية ونجح ضابط بنجدة جمصة في إنقاذ 3 أطفال كانوا نيام داخل مسكنهم أثناء اندلاع الحريق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة بنشوب حريق في معرض موبيليا.



انتقلت قوة أمنية من رجال النجدة والحماية المدنية ومباحث قسم جمصة وسيارتي إسعاف

وتمكن الملازم أول كريم وليد من قوة نجدة جمصه من إنقاذ 3 أطفال كانوا نيام داخل شقتهم أثناء اندلاع الحريق.

ورغم تصاعد ألسنة اللهب والدخان الكثيف، اقتحم الضابط العقار معرضًا حياته للخطر، وتمكّن من الوصول إلى الأطفال وإنقاذهم قبل أن تلتهمهم النيران.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

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