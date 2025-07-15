نائب محافظ الدقهلية يستعرض تنفيذ المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة"

عقد الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية، اجتماعا لمناقشة واستعراض تنفيذ المبادرة الرئاسية “زراعة 100 مليون شجرة”، وذلك في إطار الحفاظ على البيئة والحد من الملوثات وظاهرة الاحتباس الحراري والعمل على زيادة المسطحات الخضراء، فى حضور رؤساء المراكز، وممثلى الزراعة والطرق والرى وشبكات المرافق والمتغيرات المكانية ومديري البيئة بتلك المراكز.

نائب محافظ الدقهلية يستعرض تنفيذ المبادرة الرئاسية “زراعة 100 مليون شجرة”

وذلك في إطار توجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، بسرعة الاستجابة وتنفيذ المبادرات في مختلف القطاعات.

وفي هذا السياق، كلف نائب محافظ الدقهلية، الدكتور عماد النجار مدير عام شئون البيئة والمهندس أحمد كمال والدكتورة داليا عثمان أمين مديرية الزراعة لمشاركة لجنة من وزارة التنمية المحلية، والتي تضم: الدكتور وليد النعماني، والمهندسة نهال عبد الحكيم، والمهندس محمود الشاذلي، ومن الزراعة: أحمد كمال، وداليا عثمان، لمعاينة المحاور والطرق الرئيسية التى يمكن زراعتها ضمن المبادرة وتنفيذ المرحلة الرابعة منها، حيث تم المرور على المحاور ومداخل ومخارج مدينة المنصورة وحى شرق وغرب وطريق السنبلاوين وطريق شربين الشرقى وطريق جمصة وكذلك المنطقة الصناعية بجمصة.

ووجه نائب محافظ الدقهلية، مدير عام البيئة بتحديد أولويات المحاور بالتنسيق مع رؤساء المراكز والقرى ومديرية الطرق والزراعة وشبكات المرافق لضمان نجاح المبادرة مع العلم بأنه سوف يتم عملية تكوين للأشجار وإعداد سجل يدون كافة البيانات الخاصة بتلك الأشجار لضمان الحفاظ عليها واستمراريتها.

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