شواطئ جمصة تستقبل أكثر من 2 مليون زائر عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة (فيديو)

أجرت فيتو بثا مباشرا تحت عنوان “استقبلت أكثر من 2 مليون زائر بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة.. جولة على شاطئ مدينة جمصة”.

وكانت استعدت مدينة جمصة بـ 120 منقذا و85 برجا على شاطئ جمصة لتأمين المصطافين على الشاطئ.

وانتشر عدد كبير من المنقذين على طول ساحل جمصة الذي يمتد لنحو 6 كيلومترات، وكثفت إدارة الشاطئ من حملات المرور والتوعية للمصطافين بضرورة الالتزام بالقواعد والتعليمات.

وأكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أنه تم الانتهاء من أعمال إقامة 3 منتجعات سياحية جديدة، وتطوير ورفع كفاءة منتجعين، بالإضافة إلى تطوير ورفع كفاءة كورنيش وشاطئ مصيف جمصة، وذلك استعدادا لبدء موسم المصيف وتوافد المواطنين على المدينة، إلى جانب أعمال تطوير ورفع كفاءة وتجميل المدخل الرئيسي والمداخل والميادين لمدينة جمصة.

كما وجه محافظ الدقهلية رئيس مدينة جمصة باستكمال أعمال المشايات الواصلة بين الكورنيش والشاطئ، ورفع كافة الرمال الزائدة وتمهيد المكان لاستقبال الزوار ورواد المصيف، والحفاظ الدائم على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة والشاطئ، وقال: “لدينا مصيف متميز نعمل على تطويره ليليق بأهلنا وزوارنا”.

شهد مصيف جمصة بمحافظة الدقهلية، إقبالا كثيفا من الزوار والمواطنين من جميع المحافظات عقب انتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة، حيث وصل العدد إلى 2 مليون زائر، وفقا لتصريح رئيس مدينة جمصة.

وأكد الدكتور عمرو عبد العاطي رئيس مدينة جمصة أن الشاطئ استقبل من مليون ونصف إلى 2 مليون زائر، خلال رحلات يومية عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة.

ومن جانبه كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية الدكتور عمرو عبد العاطي رئيس مدينة جمصة بالاستمرار فى متابعة أعمال رفع كفاءة الشاطئ والشوارع والميادين بجمصة والمناطق السكنية بها عملا على راحة المصطافين والرواد خلال فصل الصيف، والعمل على راحتهم.

وقال "المحافظ": دعمي الكامل لمدينة جمصه لكي تصبح من أفضل المدن الساحلية من خلال تطوير الكورنيش وإنشاء مشايات لربط الشاطئ بالكورنيش لخدمة وتطوير الحمامات العمومية ورصف الطرق والشوارع وتوفير كافة الخدمات الترفيهية لخدمة المصطافين.

وأضاف أن مدينة جمصة على رأس ملفات العمل ولن أتركها حتى تصبح مدينة سياحية ذات طابع خاص وتعود لسابق عهدها واجهة محافظة الدقهلية السياحية وجاذبة للمصطافين من كافة محافظات الدلتا.

وكان اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اجرى العديد من الجولات المفاجئة لمدينة جمصة، وذلك للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتفقد الكورنيش والممشى بمدينة جمصة.

محافظ الدقهلية في جولة بشاطئ جمصة

وأكد أن الدولة لا تدخر جهدا لتوفير مختلف الخدمات اللازمة والدعم المطلوب لتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة بمدينة جمصة، وحسن استغلالها وتوفير المناخ المناسب لاستقبال الزوار والمصيفين، وذلك بحضور الدكتور عمرو عبد العاطي رئيس مدينة جمصة.

تفقد مستوى الخدمات المقدمة بشاطئ جمصة

وتفقد محافظ الدقهلية خلال زيارته المفاجئة عدد من الشوارع، وتفقد مستوى الخدمات المقدمة بشاطئ جمصة، وأكد ضرورة تواجد سيارات الإسعاف بالشاطئ وجاهزيتها لأي حالات طارئة، والتقى فرق الإنقاذ بالشاطئ.

وأشار إلى ضرورة الالتزام بالزي الرسمي لهم والتواجد المستمر وحسن التعامل مع المصطافين، كذلك تفقد المشايات المؤدية للبحر، والتقى المواطنين واستمع إليهم مؤكدًا على تلبية مطالبهم، وشدد على ضرورة استمرار الحفاظ على مستوى النظافة اللائق والمظهر الحضاري للمدينة.

منع وجود أي إشغالات بالشاطئ وشوارع المدينة

كما شدد محافظ الدقهلية على منع وجود أي إشغالات بالشاطئ وشوارع المدينة التي يمكن أن تعوق حركة المرور والسير، ورفعها في حال وجودها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، ووجه لرئيس المدينة بتوفير الدعم اللازم والمطلوب للمواطنين المقيمين والزوار.

وأكد محافظ الدقهلية لرئيس المدينة ضرورة الاستمرار في الحفاظ على هذا المستوى اللائق من النظافة، واستمرار بذل الجهود خاصة خلال فترة الصيف، لتقديم أفضل الخدمات للمصطافين والزوار وإظهار المدينة بالوجه والمظهر الحضاري اللائق بها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.