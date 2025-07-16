مجلس تنمية البيئة بجامعة القناة يستعرض خطة قطاع خدمة المجتمع خلال العام 2024-2025

عقد مجلس شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس، جلسته رقم 316، حيث أشاد الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، بالجهود المبذولة من قطاع خدمة المجتمع خلال العام الجامعي 2024-2025، مؤكدًا أن هذه الجهود أثمرت عن خدمات متميزة امتدت لإقليم القناة وسيناء، من خلال تنظيم قوافل تنموية شاملة قدمت خدمات طبية وبيطرية وزراعية وتوعوية بمشاركة كليات الجامعة المختلفة.



تنظيم ملتقيات التوظيف

كما أثنى على ما قدمه القطاع من ملتقيات توظيفية وأنشطة بيئية متنوعة انتشرت في مختلف كليات جامعة القناة دعمًا لرؤية الجامعة نحو التحول إلى جامعة خضراء صديقة للبيئة، مشيرًا إلى أن النصف الثاني من عام 2025 سيشهد مزيدًا من المبادرات والخدمات الموجهة لأبناء الإقليم.

وجاء انعقاد المجلس بإشراف عام من الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس جامعة قناة السويس لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور وكلاء الكليات لشؤون القطاع، وأعضاء مجلس مديري العموم، وأمانة المجلس.

واستهلت الدكتورة دينا أبو المعاطي الاجتماع بتقديم التهنئة لمجلة التراث والحضارة الصادرة عن مركز التراث والحضارة بالجامعة، بعد حصولها على الدرجة النهائية 7 من 7 في التقييم الصادر عن المجلس الأعلى للجامعات، وهي أعلى درجة تقييم تُمنح للمجلات الجامعية.

اعتماد أنشطة وحدة الأزمات والطوارئ

وشهد الاجتماع اعتماد الأنشطة الخاصة بوحدة الأزمات والطوارئ المجتمعية بالكليات، إضافة إلى اعتماد تقارير قوافل الإصحاح البيئي المُنفذة خلال شهر يوليو الجاري، وكذلك تقرير إدارة أفراد المجتمع حول البرامج التدريبية التي أُقيمت في الفترة من 1 إلى 7 يوليو بكليتي التمريض والتربية، وعددها أربع برامج تدريبية.

كما ناقش المجلس الطلب المقدم من الإدارة العامة للمشروعات البيئية بشأن المرشحين لجائزة الأداء المتميز، إضافة إلى النظر في مقترح إقامة مسابقة "ريادة الأعمال لطلاب المدارس"، بالتعاون مع إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية.

اعتماد الأنشطة المنفذة خلال شهر يوليو

واعتمد المجلس الأنشطة المنفذة خلال شهر يوليو من ندوات وورش عمل ولقاءات حوارية وزيارات ميدانية في إطار المبادرات الرئاسية، كما تم عرض الخطة الصيفية للارتقاء بالمنظومة التعليمية بالتعاون مع إدارة التواصل ودعم المعلمين بمديرية التربية والتعليم.

وناقش المجلس توصيات لجنة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة في جلستها رقم 77.

كما وافق على مشاركة طلاب كلية التربية في محو أمية 119 مواطنًا، إلى جانب ترشيح عدد من أعضاء هيئة التدريس من أقسام علم النفس والمناهج وطرق التدريس وأصول التربية لتنفيذ برامج تدريبية بالتعاون مع الإدارة العامة للمشروعات البيئية، ممثلة في إدارة تدريب أفراد المجتمع.

كما تمت الموافقة على ترشيح أعضاء هيئة تدريس من أقسام الصحة النفسية والتربية الخاصة والاقتصاد المنزلي والتربية الفنية لإعداد خطة العام الجامعي 2025 - 2026 بالتعاون مع إدارة الاتصالات والمؤتمرات.

وتم اعتماد تقرير الأنشطة الخاصة بكلية الزراعة في القطاع، والموافقة على إعادة تشكيل مجلس إدارة مركز الخدمات الزراعية لمدة عامين، إلى جانب إعادة تشكيل مجلس إدارة مركز التدريب والتعليم المستمر في طب المجتمع والصحة العامة وطب الصناعات وصحة البيئة والإحصاء الحيوي، كما تمت الموافقة على إعادة تشكيل مجلس إدارة وحدة الهستوبيوكيميائي للأورام، ومركز بحوث وتطوير التعليم الطبي والخدمات الصحية، ومركز التدريب على الإنعاش والإصابات، ومركز الخدمات العامة للإسكان.

ندوة "الاكتشاف المبكر لأمراض القلب"

كما وافق المجلس على ترشيح عضو هيئة تدريس من كلية الطب للمشاركة في ندوة "الاكتشاف المبكر لأمراض القلب"، والمقرر عقدها بكلية الزراعة بتاريخ 24 يوليو.

واستعرضت كلية الطب البيطري إنجازاتها في مجال خدمة المجتمع خلال الشهر المنقضي، كما قدمت كلية الصيدلة عرضًا لأنشطتها المنفذة من منتصف يونيو وحتى منتصف يوليو. وأعلن المجلس تحديد موعد الملتقى التوظيفي الثالث عشر ليُعقد يوم 17 يوليو الجاري.

وتمت الموافقة على عدد من بروتوكولات التعاون لكلية السياحة والفنادق، شملت بروتوكولًا مع المعهد العالي للسياحة والفنادق بأبو قير – الإسكندرية، وبروتوكولًا آخر مع أحد الفنادق الكبرى بالعين السخنة على هامش الملتقى التوظيفي السادس للكلية، بالإضافة إلى بروتوكول تعاون مع المنظمة الدولية للتسويق الإلكتروني في صناعة السياحة والتنمية (IOTY)، وآخر مع جمعية الحفاظ على السياحة الثقافية.

تطوير القدرات الإدارية والفنية للعاملين

كما وافق المجلس على مشاركة موظفي قطاع خدمة المجتمع بالكليات المختلفة في البرامج التدريبية المتخصصة التي ينظمها مركز تنمية الموارد البشرية بالجامعة، في إطار جهود تطوير القدرات الإدارية والفنية للعاملين، بهدف تعزيز المهارات الوظيفية وتحديث المعارف الإدارية بما يسهم في تحسين جودة الأداء المؤسسي.

ووافق المجلس كذلك على ترشيح أعضاء هيئة تدريس من كلية طب الأسنان للمشاركة في تنفيذ الخطة المقترحة لقوافل الإصحاح البيئي للفترة من يوليو وحتى ديسمبر 2025 بالتعاون مع إدارة تدريب أفراد المجتمع.

كما وافق على الطلب المقدم من الكلية بشأن تنفيذ ورش عمل بعنوان "التحديات الأخلاقية والقانونية والمسؤولية المهنية لأطباء الأسنان" لتُدرج ضمن المتطلبات الإجبارية لسنة الامتياز.

وتم في ختام الجلسة اعتماد تقارير الأنشطة لكليات الألسن، ومعهد التقنية الحيوية، وكلية الاستزراع السمكي، في إطار خطة الجامعة لتعزيز دور القطاع في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مختلف المجالات.

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