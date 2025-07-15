الداخلية السورية تتهم إسرائيل بدعم مجموعات مسلحة في السويداء

أعلنت وزارة الداخلية السورية أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي نفذت غارات جوية دعمًا لما وصفته بـ"المجموعات الخارجة عن القانون" في محافظة السويداء، مؤكدة أن الاشتباكات لا تزال مستمرة في بعض أحياء المدينة.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن قوات الأمن الداخلي، بالتعاون مع وحدات من وزارة الدفاع، تمكنت من طرد هذه المجموعات من غالبية مناطق السويداء، وسط جهود مستمرة لاستعادة السيطرة الكاملة على المدينة وإعادة الاستقرار إليها.

إعدام ميداني وقص شوارب وإذلال للرجال، ماذا يفعل الأمن السوري في السويداء؟ (فيديو)

الدروز، كان قد أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل 12 مدنيا درزيا في عمليات "إعدام ميدانية" نفذتها قوات الأمن السورية في مضافة بـ مدينة السويداء التي دخلتها في وقت سابق من الثلاثاء، بينما جرى تداول مقاطع لعمليات إذلال عبر "قص شوارب" عدد من الرجال عنوة.

جرائم في حق الدروز بمدينة السويداء

وقال المرصد: "أقدم عناصر من وزارتي الدفاع والداخلية على تنفيذ إعدامات ميدانية طالت 12 مواطنا من الدروز، عقب اقتحام مضافة آل رضوان في مدينة السويداء".

وأظهر مقطع مصور انتشر على منصات التواصل الاجتماعي أشخاصا يرتدون ملابس مدنية مضرجين بالدماء داخل المضافة، طرح بعضهم أرضا وآخرون على أرائك، وبجانبهم صور لـ مشايخ دروز ملقاة على الأرض وأثاث مخرب ومبعثر.

كما تعرض عدد من الأهالي فى السويداء لعمليات إذلال، وجرى بحسب مقاطع متداوَلة، قص شوارب الرجال عنوة، في مشهد أثار غضبا واسعا بين السكان.

كما وثقت تسجيلات مصورة ومقاطع نشرت على منصات التواصل الاجتماعي مشاهد نزوح جماعي لعدد كبير من العائلات من المدينة نحو القرى والبلدات الريفية المجاورة.

مخاوف لدي سكان السويداء من الاعتقالات التعسفية

وظهرت طوابير طويلة من السيارات المدنية المحملة بالأمتعة والأطفال، في مشهد يعكس حجم الخوف من تجدد الاشتباكات أو الاعتقالات التعسفية بمدنية السويداء في ظل التغيرات الأمنية المفاجئة.

في حين أشارت المصادر إلى أن بعض العائلات غادرت منازلها دون وجهة واضحة، متوجهة نحو ريف المحافظة الشرقي والغربي.

وتأتي هذه التطورات عقب مقتل 116 شخصا خلال 48 ساعة من القتال العنيف الذي اندلعت شرارته إثر حادثة اعتداء تعرض لها شاب من أبناء السويداء على يد مجموعة مسلحة من أبناء العشائر قرب حاجز المسمية، مما أدى إلى سلسلة من عمليات الاحتجاز المتبادل والاشتباكات المسلحة بين الطرفين.

وانسحبت آليات ثقيلة تابعة للقوات الحكومية السورية من داخل المدينة، وتولت قوى الأمن العام مسؤولية الانتشار في الشوارع الرئيسية.

جاء ذلك بعد اشتباكات عنيفة خلفت عشرات القتلى، ودفعت نحو اتفاق على وقف إطلاق نار، أعلن عنه وزير الدفاع مرهف أبو قصرة في الحكومة الانتقالية مؤخرا.

ووفقا للمصادر، فقد سُجل انسحاب دبابات ومدرعات كانت قد انتشرت سابقا داخل المدينة، وذلك في خطوة يبدو أنها تهدف لاحتواء الغضب الشعبي وتخفيف التوتر، بعد أن وُجهت انتقادات واسعة لاستخدام السلاح الثقيل في أحياء مأهولة بالسكان وتسجيل انتهاكات بحقهم.

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