حالة المرور اليوم بالقاهرة والجيزة، سيولة واختناقات ببعض المحاور

شهدت شوارع ومحاور القاهرة والجيزة، صباح اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025، حالة مرورية متباينة، حيث سادت السيولة على أغلب المحاور الرئيسية، فيما ظهرت بعض الكثافات المتفرقة نتيجة لأعمال إنشائية وأوقات الذروة.

القاهرة.. سيولة في أغلب المحاور

شهد الطريق الدائري ومحور المشير طنطاوي وكوبري أكتوبر سيولة مرورية واضحة في الاتجاهين، وسط انتشار مكثف لرجال المرور لتسيير الحركة ومنع التكدسات.

كما انتظمت حركة السير بمناطق مدينة نصر، ومصر الجديدة، والمعادي، مع بعض التباطؤ النسبي قرب تقاطع نفق الأزهر وشارع رمسيس في فترات متقطعة.

كما ظهرت أحجام مرورية متفرقة بكوبرى الجلاء وشارع التحرير وجامعة الدول العربية.

الجيزة.. زحام محدود بسبب الأعمال

في الجيزة، سجلت مناطق شارع الهرم وفيصل كثافات متوسطة خاصة بمحيط أعمال إنشاءات مترو الأنفاق، بينما شهدت محاور 6 أكتوبر، وصفط اللبن، والمريوطية انسيابية نسبية. كما ظهرت بعض التكدسات الصباحية عند مداخل ومخارج الطريق الدائري، وشارع السودان بمحيط جامعة القاهرة.

انتظام في الخدمات المرورية

شهدت الخدمات المرورية انتظامًا على مدار الساعة، حيث تم الدفع بسيارات الإغاثة المرورية لمواجهة أي أعطال مفاجئة، مع تكثيف التواجد الأمني لتيسير حركة السيارات والتعامل الفوري مع أي ازدحامات غير متوقعة.

توصيات لقائدي المركبات

ينصح السائقون بتجنب المرور في مناطق الإنشاءات خلال أوقات الذروة، واستخدام المحاور البديلة مثل محور روض الفرج ومحور الشهيد، مع الالتزام بقواعد المرور والسرعات المحددة لتجنب الحوادث.

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