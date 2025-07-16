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حوادث

ضبط 126 ألف مخالفة مرورية و402 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين

حالة المرور
حالة المرور

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها المكثفة على مستوى الجمهورية؛ في إطار جهود وزارة الداخلية المستمرة لتحقيق الانضباط المروري والحفاظ على سلامة المواطنين.

376 حالة تعاطى مخدرات بين السائقين خلال 24 ساعة

وأسفرت الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط 126,911 ألف مخالفة مرورية متنوعة، من أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الوقوف العشوائي، استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما فحصت الحملات 3,336 آلاف سائق على مختلف الطرق، حيث تبين إيجابية 376 حالة لتعاطي المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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وفي سياق متصل، كثفت الإدارة العامة للمرور حملاتها الانضباطية بمناطق الأعمال الجارية على الطريق الدائري الإقليمي، حيث تم ضبط 1,175 مخالفة مرورية متنوعة، شملت مخالفات تحميل ركاب، شروط التراخيص، وأمن ومتانة المركبات.

وشملت الجهود أيضًا فحص 374 سائقًا، تبين إيجابية 26 حالة لتعاطي المواد المخدرة، إلى جانب ضبط 20 محكومًا عليهم بإجمالي 57 حكمًا قضائيًا، فضلًا عن التحفظ على 5 مركبات لمخالفتها قوانين المرور.

وأكدت وزارة الداخلية أنها مستمرة في تنفيذ حملاتها الأمنية والانضباطية على كافة الطرق والمحاور، بهدف تعزيز السلامة المرورية، وضبط المخالفات، والتصدي لكافة صور الإهمال والاستهتار بالقوانين.

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