مصر تدين الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي اللبنانية والسورية

أدانت جمهورية مصر العربية الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي اللبنانية والسورية وما تشكله من انتهاك سافر لسيادة البلدين العربيين الشقيقين وخرق قواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

احترام سيادة كل من لبنان وسوريا والرفض الكامل للتدخل في شئونهما الداخلية

وشددت جمهورية مصر العربية على الأهمية البالغة لاحترام سيادة كل من لبنان وسوريا والرفض الكامل للتدخل في شئونها الداخلية، وأكدت ضرورة احترام وحدة وسلامة أراضيهما. وتشدد مصر على أن هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة من شأنها تعميق حدة التوتر وتمثل عنصرا أساسيًا لعدم الاستقرار في البلدين الشقيقين والمنطقة، في ظل ظرف دقيق تُبذل فيه جهود إقليمية ودولية حثيثة بمشاركة مصرية فعالة لخفض التصعيد ودعم الأمن والاستقرار الإقليمي.

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