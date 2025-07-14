الثلاثاء 15 يوليو 2025
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خارج الحدود

وزير الخارجية يؤكد حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة على خطوط 1967

وزير الخارجية ونظيره
وزير الخارجية ونظيره البرتغالي، فيتو

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اليوم مع "باولو رانجل" وزير خارجية البرتغال لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وأبرز القضايا الإقليمية، وذلك على هامش المشاركة في الاجتماع الوزاري الخامس لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي ودول الجوار الجنوبي في بروكسل. 

 

العلاقات الثنائية بين مصر والبرتغال في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية

أكد الوزير عبد العاطي الحرص على الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين مصر والبرتغال في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، معربًا عن تطلعه لتعزيز التعاون بين البلدين فيما يتعلق بتنفيذ محاور الشراكة الإستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، لا سيما المكون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، معربًا عن ترحيبه بالتطورات الأخيرة عقب اعتماد الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي المقدمة إلى مصر بقيمة ٤ مليارات يورو.

مؤتمر لإعادة الإعمار في غزة

كما استعرض وزير الخارجية الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرًا إلى اعتزام مصر، فور إعلان وقف إطلاق النار، استضافة مؤتمر لإعادة الإعمار في غزة.

وأكد أهمية التوصل إلى حل دائم وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

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