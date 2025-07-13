وزير الخارجية: السيسي يطرح رؤية شاملة لإعادة الإعمار وتحقيق الأمن في إفريقيا

أكد السفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاجتماع التنسيقي النصف السنوي السابع لـ الاتحاد الإفريقي يعكس الحرص المصري على تعزيز التعاون الإفريقي وبناء شراكات استراتيجية مستدامة.

رؤية مصرية متكاملة لما بعد النزاعات

أوضح عبد العاطي، خلال لقائه في برنامج "بالورقة والقلم"، من مالابو، أن الرئيس السيسي بصفته رئيس الآلية الإفريقية لإعادة الإعمار والتنمية، قدم رؤية ترتكز على:

تعزيز قدرات الآليات الجغرافية لمعالجة النزاعات.

تفعيل دور وزارات الدفاع والداخلية في حفظ الأمن والاستقرار.

دعم خطط الدمج المجتمعي والتنمية المستدامة في مرحلة ما بعد النزاعات.

دعوة لإصلاحات مالية ومؤسسية

وشدد عبد العاطي على أهمية إعادة النظر في آليات التمويل الدولية ومساعدة الدول الإفريقية في مواجهة أزمة الديون، ودمج الأمن والإصلاح المؤسسي في استراتيجيات التنمية، مؤكدًا استمرار الدور المصري القيادي في رسم مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا للقارة.

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