الأربعاء 09 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مصرع طالب إثر إصابته بلدغة ثعبان في قرية الحسينات بقنا

لدغة ثعبان، فيتو
لدغة ثعبان، فيتو

لقي طالب مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر إصابته بلدغة ثعبان في قرية الحسينات التابعة لمركز أبو تشت، شمال محافظة قنا.

مصرع طالب إثر إصابته بلدغة ثعبان

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات بورود بلاغ يفيد مصرع طالب إثر إصابته بلدغة ثعبان في قرية الحسينات بمركز أبوتشت.

على الفور، تم الدفع بسيارة إسعاف إلى مكان الواقعة، وتبين مصرع مروان ن. ح.، 12 عامًا، طالب بالمرحلة الاعدادية، إثر إصابته بلدغة ثعبان في قرية الحسينات بمركز أبو تشت.

تم نقل الجثة إلى المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ابو تشت ابوتشت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا شمال محافظة قنا قنا قرية الحسينات محافظة قنا

مواد متعلقة

وفد من المنيا يسترشد بتجربة مركز معلومات شبكات المرافق في قنا

إزالة 6 حالات تعدي واسترداد مساحة 11478 م² أملاك دولة في قنا

محافظ قنا يعتمد تنسيق القبول بالمدارس الثانوية للعام الدراسي 2026/2025

مدير أمن قنا يتفقد موقع حادث سقوط سيارة بمعدية دشنا في النيل (صور)

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

8 قرارات عاجلة لمجلس الوزراء، تعرف عليها

مدبولي: الحكومة حريصة على وضع تصور واضح لمستأجري القانون القديم يتضمن العديد من البدائل

أول تعليق من الكرملين على تسريبات تهديد ترامب بضرب موسكو

بدء إزالة العقارات الآيلة للسقوط في السيدة زينب (صور)

قبل كارثة سنترال رمسيس بـ 5 سنوات، جهة دولية حذرت مصر من خطر وجودي على الخدمات الرقمية

أسماء مرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات الشيوخ بقطاع الصعيد

حقيقة حذف مها الصغير لعلاماتها التجارية بعد اتهامات سرقة تصميمات الحقائب

خدمات

المزيد

سعر الأرز في الأسواق المحلية اليوم الأربعاء 9-7-2025

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 9-7-2025 بالأسواق

سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025 في الأسواق

3970 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

ينحدر من سلالة أوميكرون JN.1.. أعراض المتحور الجديد من فيروس كورونا ستراتوس (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم خلع الحجاب في المنام وعلاقته بالتخلص من المشاكل

ما حكم التصرف في العربون قبل تسليم المبيع؟ الإفتاء ترد

حكم العمرة في شهر الله المحرم وفضائلها

المزيد
الجريدة الرسمية