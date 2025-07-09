مصرع طالب إثر إصابته بلدغة ثعبان في قرية الحسينات بقنا

لقي طالب مصرعه، اليوم الأربعاء، إثر إصابته بلدغة ثعبان في قرية الحسينات التابعة لمركز أبو تشت، شمال محافظة قنا.

مصرع طالب إثر إصابته بلدغة ثعبان

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات بورود بلاغ يفيد مصرع طالب إثر إصابته بلدغة ثعبان في قرية الحسينات بمركز أبوتشت.

على الفور، تم الدفع بسيارة إسعاف إلى مكان الواقعة، وتبين مصرع مروان ن. ح.، 12 عامًا، طالب بالمرحلة الاعدادية، إثر إصابته بلدغة ثعبان في قرية الحسينات بمركز أبو تشت.

تم نقل الجثة إلى المستشفى، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.

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