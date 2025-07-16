الأهلي يقرر التخلص من وسام أبوعلي، آخر تطورات العرض الأمريكي

وسام أبو علي ، ترددت أنباء خلال الساعات الماضية عن تلقي النادي الأهلي عرضًا رسميًا من نادي كولومبوس كرو الأمريكي لضم مهاجمه وسام أبو علي، مقابل 8 ملايين دولار.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي أن نادي كولومبوس عرض لضم وسام أبوعلي 6 ملايين دولار فقط وليس 8 مثلما تردد.

وأكد المصدر أن مسؤولي الأهلي عقدوا جلسة بالفعل مع النادي الأمريكي من أجل رفع القيمة المالية لشراء وسام أبوعلي من أجل التخلص من اللاعب بعد أزماته الأخيرة مع المارد الأحمر.

واستقر مسئولو الأهلي على بيع وسام أبوعلي مقابل وصول عرض مناسب لبيع اللاعب يتخطى الـ8 ملايين دولار خاصة مع رغبة اللاعب والنادي أيضا في الرحيل.

وتابع المصدر أن الجلسة مع النادي الأمريكي في مرحلة التفاوض حتى الآن من أجل رفع المقابل المادي وبيع وسام أبوعلي خاصة وأن مسؤولي الأحمر بدأوا بالفعل في البحث عن بديل للاعب الفلسطيني.

وأتم المصدر: على الرغم من بيان الأهلي بغلق ملف بيع وسام أبوعلي إلا أن هناك اتجاها قويا لدى إدارة الفريق برحيل اللاعب وعدم استمراره حال وجود عرض مناسب.

فيما حسم الإعلامي أحمد شوبير الجدل الدائر في الأيام الأخيرة بشأن مصير مهاجم الفريق الفلسطيني وسام أبو علي، بعدما تغيب اللاعب عن الخضوع للكشف الطبي للاعبي الأهلي استعدادًا للموسم الكروي الجديد 2024 - 2025.

عقوبات مالية ضد وسام أبو علي

وقال شوبير في تصريحات عبر قناة الأهلي: وسام أبوعلي لم يخضع للكشف الطبي لأني أتوقع أنه سليم وغير مصاب ولكن تم تطبيق عقوبة مالية ضده بسبب غيابه عن الكشف.

وتابع شوبير: وسام أبو علي سلم جواز سفره لـ الأهلي الثلاثاء، وأعلن استعداده للسفر مع الفريق في تونس إذا لم يتم التوصل إلى الاتفاق مع العرض الأمريكي.

وسام أبو علي يغلق حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي

وأغلق وسام أبو علي، مهاجم النادي الأهلي، حسابه الشخصي عبر موقع "إنستجرام"، وذلك عقب سيل من الانتقادات والهجوم من جماهير القلعة الحمراء، بسبب تمسكه بالرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان اسم اللاعب قد ارتبط بالرحيل عن الأهلي في ظل اهتمام عدد من الأندية بالحصول على خدماته، وسط رغبة ملحة من اللاعب في خوض تجربة جديدة، مما أثار غضب جماهير الأهلي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.