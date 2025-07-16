ترامب ينفجر غضبًا بعد سؤال عن فضيحة إبستين (فيديو)

انفجر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، غضبًا بعد سؤال عن الاتهامات التي تلاحقه في فضيحة جيفري إبستين، رجل الأعمال الراحل المتهم في قضية جزيرة القاصرات وجرائم الاتجار بالبشر.

وقال ترامب، في تصريحات أدلى بها من ولاية ماريلاند: "لا أفهم سبب استمرار الانشغال بقصة إبستين. لقد مات منذ فترة طويلة. لا أفهم لماذا تُثير قضية جيفري إبستين اهتمام أي شخص. إنها قضية مملة للغاية".

Trump: “I don't understand why the Jeffrey Epstein case would be of interest to anybody. It's pretty boring stuff. I think really only pretty bad people, including fake news, want to keep something like that going.” pic.twitter.com/N8cbdXiKlK July 15, 2025

فضيحة جيفري إبستين

وأضاف: "أعتقد أن الأشرار فقط، بمن فيهم من ينشرون الأخبار الكاذبة، هم من يرغبون في استمرار مثل هذا الأمر. من وجهة نظري، يتعلق الأمر بشخص متوفٍ منذ فترة، ولم يكن له دور مهم في حياتي".

وتابع ترامب: "هناك معلومات موثوقة تم نشرها بالفعل بخصوص هذا الموضوع، والاستمرار في التركيز عليه يبدو غير ضروري. شهدنا في السابق تحقيقات موسعة مثل تحقيق مولر والقضايا المتعلقة بملف ستيل، والتي أعتقد أنها احتوت على معلومات ملفقة".

ومضى الرئيس الأمريكي قائلًا: "بالمقارنة، تبدو قضية إبستين أقل أهمية بالنسبة لأولوياتنا الحالية، رغم أنها مثيرة للجدل بطبيعتها".

وجدد ترامب تأكيد موقفه من القضية، قائلًا: "موقفي لا يزال كما هو: إذا كانت هناك معلومات مشروعة وموثوقة ينبغي نشرها، فأنا أؤيد إتاحتها".

وأعرب عن شكه "في دوافع أولئك الذين يواصلون الإلحاح في هذه القضية تحديدًا، في وقت توجد فيه قضايا أكثر إلحاحًا"، على حد تعبيره.

الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي يعرقلون نشر "ملفات إبستين"

وعرقل الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي يوم الثلاثاء محاولة جديدة من جانب الديمقراطيين لإلزام وزارة العدل بنشر الوثائق المتعلقة بقضية الملياردير جيفري إبستين، الذي مات في زنزانته.

وصوت أعضاء المجلس بـ 211 صوتًا مقابل 210 ضد السماح بالتصويت على قرار طرحته النائب الديمقراطي رو خانا، بشأن نشر ملفات إبستين في غضون 30 يومًا.

وقال النائب عن الحزب الديمقراطي جيم ماكجوفرن في حديث لموقع "أكسيوس" إن هذه "ليست المرة الأخيرة" لتناول النواب لهذه القضية.

بدوره، صرح الجمهوري تيم بيرتشيت بأن هذا القرار "سياسي بحت، ولا علاقة له بحماية الأطفال".

تجدر الإشارة إلى أن الديمقراطيين يطالبون الإدارة الأمريكية بنشر الوثائق المتعلقة بقضية الملياردير الراحل جيفري إبستين، الذي تمت إدانته بتهمة تهريب البشر لغرض الاستغلال الجنسي، بما في ذلك بنات قاصرات.

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