لامين يامال يحتفل بعيد ميلاده الـ18 مع عائلته

حرص لامين يامال نجم برشلونة ومنتخب إسبانيا لكرة القدم، علي الاحتفال بعيد ميلاده بحضور أفراد عائلته وعلى رأسهم جدته المغربية فاطمة.

ويكمل نجم برشلونة لامين يامال غدًا الأحد عامه الثامن عشر بعدما لفت نجم الفريق الكتالوني الأنظار منذ تصعيده للفريق الأول مع المدرب السابق تشافي هيرنانديز.



وأقام نجم نادي برشلونة حفلًا بحضور أفراد عائلته وعلى رأسهم جدته المغربية فاطمة التي نشر يامال صورته معها عبر حسابه بموقع إنستجرام.



ويرتبط يامال بشكل كبير بجدته المغربية التي أشرفت على رعايته وتربيته أثناء طفولته.

وتحرص جدة يامال على دعم ومؤازرة حفيدها وتواجدت في بعض المباريات خلال الموسم الماضي لفريق برشلونة.



وانتشرت صورة لنجم برشلونة وهو يعانق والده المغربي منير النصراوي بخلاف صورة أخرى وهو يحتفل مع والدته بعيد ميلاده.

وكان يامال نشر صورة لوالدته اليوم السبت عبر حسابه بموقع إنستجرام ردًا على التقارير التي أشارت إلى غضبها من أسلوب حياة نجلها ورفضها إقامة حفل عيد ميلاده.



وحقق يامال لقب كأس أوروبا مع منتخب إسبانيا في يوليو 2024 كما أنه توج مع برشلونة خلال الموسم الماضي بجميع الألقاب المحلية بعد الحصول على ألقاب الدوري الإسباني وكأس السوبر وكأس الملك.

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