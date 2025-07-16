انتهاك قانون الإعاقة، الحكومة الإسبانية تفتح تحقيقا عاجلا في احتفالية لامين يامال مع الأقزام

لامين يامال، طلبت الحكومة الإسبانية فتح تحقيق عاجل ورسمي حول احتفالية عيد ميلاد لاعب برشلونة لامين يامال، بعد تقارير أشارت إلى مشاركة أشخاص من ذوي القامة القصيرة في فقرات الحفل.

تدخل مكتب مكافحة جرائم الكراهية

وزارة الحقوق الاجتماعية، برئاسة بابلو بوستيندوي، خاطبت النيابة العامة وديوان المظالم ومكتب مكافحة جرائم الكراهية، للتحقق مما إذا كانت هذه المشاركة تنتهك قانون الإعاقة الذي يجرم أي عرض ينتقص من كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة، حتى لو كان ضمن مناسبة خاصة.

أقزام يشاركون في حقل

القانون الذي أُقر قبل ثلاث سنوات لا يفرض عقوبات حالية، لكنه يحظر بوضوح هذا النوع من الأنشطة.

وتسعى الحكومة لتعديل القانون قريبًا، لتحويل مثل هذه الانتهاكات إلى مخالفات جسيمة يعاقب عليها بغرامات تصل إلى مليون يورو.

لا أحد فوق القانون

من جهته، أعرب خيسوس مارتين، المدير العام للإعاقة، عن قلقه من الأثر السلبي لهذه الأفعال، خصوصًا على فئة الشباب، قائلًا: لا نقبل أن يتصرف من يملك النفوذ كأنه فوق القانون.

كما أعلنت جمعية المصابين بالتقزم “ADEE” عن نيتها اتخاذ إجراءات قانونية واجتماعية ضد يامال، معتبرةً ما حدث انتهاكًا صريحًا للقانون وللقيم الإنسانية التي تحترم الكرامة والمساواة.

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