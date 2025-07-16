سكن لكل المصريين 7، كيف تحجز شقق الإسكان الأخضر؟

سكن لكل المصريين 7، طرح صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري بوزارة الإسكان كراسة شروط شقق الإسكان الأخضر، ويضم الإعلان 54792 شقة بمشروع الإسكان الأخضر.

سكن لكل المصريين 7

وشقق الإسكان الأخضر ضمن مبادرة توفير سكن اجتماعي صديق للبيئة ويساعد في خفض استهلاك الطاقة.

وطرح شقق الإسكان الأخضر وهي وحدات تحت الإنشاء تسليم خلال 36 شهرًا بمدن: أسوان اﻟﺟديدة، طيبة الجديدة، أكتوبر الجديدة، حدائق أكتوبر، العاشر من رمضان، اﻟﻌﺑور الجديدة، بدر، السادات، والمنيا الجديدة.

سكن لكل المصريين

والشقق بنظام التمويل العقاري، بفائدة 8% سنويًّا للمواطنين منخفضي الدخل، و12% سنويًّا للمواطنين متوسطي الدخل، وذلك لمدة تصل إلى 20 عامًا.

ورابط الحصول على كراسة الشروط الشقق من هنا

وتنفذ وزارة الإسكان 54.6 ألف وحدة سكنية ضمن برنامج الإسكان الأخضر بـ9 مدن منها حدائق العاصمة وأسوان الجديدة والعبور الجديدة.

والصندوق يخطط للتوسع فى محور الإسكان الأخضر وشقق الإسكان الأخضر بمواصفات مختلفة عن الإسكان التقليدي والعمارة بها وحدات بمساحات 75 – 90 مترًا مربعًا ويتم إنشاؤها بأساليب بناء مختلفة.

ويضم طرح شقق سكن لكل المصريين 7 إجمالي 113112 وحدة سكنية، مقسمة إلى 99792 وحدة سكنية يتم طرحها لأول مرة، و13320 وحدة سكنية سبق طرحها فى الإعلانات السابقة، وبمساحات تتراوح بين 75 مترًا و90 مترًا.

ويتضمن وحدات سكنية جاهزة للتسليم بمقدم جدية حجز 25 ألف جنيه، ووحدات سكنية تحت الانشاء تسليم خلال 36 شهرًا بمقدم جدية حجز 50 ألف جنيه.

وأوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الصندوق استجاب لطلبات ورغبات المواطنين، والتي وصلت إليه عبر مختلف قنوات الاتصال الرسمية التابعة له، حيث اتخذ الصندوق عدة قرارات تساهم في تسهيل الإجراءات أمام المواطنين الراغبين في التقديم على الإعلان.

العملاء خارج الأولوية بإعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5"

وأضافت مي عبد الحميد أنه في ما يخص العملاء ممن هم خارج الأولوية ضمن إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5"، سيقوم العميل فقط برفع كل من استمارة حجز الوحدة السكنية والإقرار (المرفقين بكراسة الشروط الجديدة) بعد ملء بياناتهما وتوقيعهما، إضافة إلى إيصال سداد مقدم جدية الحجز، وكذلك ما يفيد تحديث الحالة الاجتماعية أو جهة العمل (إن وجد)، أما في حالة العملاء غير المنطبق عليهم الشروط فسيقوم العميل برفع كافة ما سبق، إضافة إلى إرفاق المستندات السابق رفض الطلب بسببها (سبب عدم الانطباق)، أما باقي العملاء الراغبين في التقدم على الإعلان فعليهم رفع كافة المستندات المطلوبة وفقًا لما هو مذكور بكراسة الشروط الخاصة بالإعلان.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن الصندوق قرر إتاحة التقديم لكافة العملاء ممن هم خارج الأولوية أو غير المنطبق عليهم الشروط بإعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5"، ولم يتمكنوا من استرداد مقدمات جدية الحجز خلال المدة السابق تحديدها ضمن الرسالة النصية SMS المرسلة على هواتفهم المحمولة، بحيث يمكنهم استرداد مقدمات جدية الحجز خلال فترة التقديم على الإعلان الجديد كحد أقصى، على أن تكون المصاريف الإدارية لكافة العملاء 350 جنيها إضافة إلى 350 جنيها مصاريف تسجيل، ويستثنى العملاء السابق تقدمهم على إعلان "سكن لكل المصريين 5" من المصاريف الإدارية على أن يقوموا بسداد 150 جنيها كمصاريف للتسجيل.

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