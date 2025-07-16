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محافظات

مفيش فايدة، سيارة مواد بترولية تسير عكس الاتجاه تصطدم بأخرى نقل بدمياط ووقوع قتلى ومصابين

حادث مروع على مفارق
حادث مروع على مفارق ميناء دمياط، فيتو

في مشهد مأساوي اهتزت له محافظة دمياط مساء الثلاثاء، لقي شخصان مصرعهما وأصيب ثالث إثر حادث تصادم عنيف بين سيارة نقل تحمل مواد بترولية تسير عكس الاتجاه وأخرى محملة بالطوب الأحمر، عند مفارق طريق ميناء دمياط وطريق كفر البطيخ.

 

المخالفة القاتلة.. السير عكس الاتجاه يحصد الأرواح

بدأت الواقعة عندما اندفعت سيارة المواد البترولية بسرعة جنونية عكس الاتجاه دون أدنى اعتبار لحركة الطريق لتصطدم وجها لوجه بسيارة نقل كانت تسير في مسارها الطبيعي ما أسفر عن تهشم المركبتين بشكل كامل ووفاة شخصين على الفور من ركاب السيارة المحملة بالطوب بينما أصيب شخص آخر بجروح خطرة.

 

حادثة علي مفارق ميناء دمياط
حادثة على مفارق ميناء دمياط

 

الأمن والإسعاف في الموقع والتحقيقات جارية

فور الإبلاغ بالحادث انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة إلى مكان التصادم حيث تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم كما تم التحفظ على سائق السيارة المتسببة في الحادث وبدأت الجهات المعنية فتح تحقيق موسع للوقوف على ملابساته وتحديد المسؤوليات.

 

تحذيرات متجددة من السير العكسي وتجاهل قواعد المرور

وتجدد الحادث المأساوي مطالبات الأهالي بتكثيف الرقابة المرورية على مداخل ومخارج الطرق السريعة وتغليظ العقوبات على من يستهينون بحياة الآخرين عبر السير العكسي أو مخالفة قواعد القيادة الآمنة.

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