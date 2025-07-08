الثلاثاء 08 يوليو 2025
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محافظات

الطريق الدولي الساحلي بين دمياط ودمياط الجديدة، شريان الموت المفتوح

حوادث الطريق الدولي
حوادث الطريق الدولي الساحلي بين دمياط ودمياط الجديدة

تحول الطريق الدولي الساحلي الرابط بين دمياط ودمياط الجديدة إلى مأساة يومية مفتوحة، بعدما أصبح بلا إنارة، ومليئا بالحفر والمطبات، وتكسير وانهيارات في الأسفلت تمتد لأكثر من 20 كيلو مترا، من بعد نقطة تحصيل الرسوم وحتى مشارف دمياط الجديدة، مرورا بمدينة الأثاث وكفر البطيخ.

 الطريق الذي كان يفترض أن يكون أحد الشرايين الحيوية للنقل والاستثمار، أصبح الآن مصدر خطر يهدد أرواح المواطنين دون رحمة

 

حوادث الطريق الدولي الساحلي بين دمياط ودمياط الجديدة
حوادث الطريق الدولي الساحلي بين دمياط ودمياط الجديدة

 

 

طريق بلا إنارة.. بلا رقابة.. بلا رحمة

يفتقر الطريق لأي عناصر أمان مروري، فلا توجد كشافات إنارة، ولا علامات إرشادية أو تحذيرية، ولا حتى خدمات إسعاف أو نقاط إنقاذ قريبة. 

المأساة تزداد مع الليل، حيث يتحول الطريق إلى مساحة مظلمة تعيق الرؤية وتتسبب في حوادث مروعة يروح ضحيتها الأبرياء من أبناء المحافظة والوافدين إليها

حادث جديد يفتح الجراح القديمة

منذ أيام قليلة، وقع حادث تصادم مروع على نفس الطريق، راح ضحيته أبرياء وإصابة 12  كانوا في طريقهم لأعمالهم.


الحادث يعيد إلى الأذهان عشرات المشاهد السابقة التي تكررت في نفس الموقع، لتؤكد أن النزيف لن يتوقف طالما استمر الإهمال، وغابت الصيانة، وتراجعت الأولويات

مطالبات شعبية واستغاثات متكررة

 

المواطنون أطلقوا استغاثاتهم أكثر من مرة، عبر صفحات التواصل الاجتماعي ومنصات الإعلام المحلي، للمطالبة بإعادة تأهيل الطريق وتزويده بالإنارة، وإزالة المطبات العشوائية، وإصلاح الطبقة الأسفلتية التي تحولت إلى فخ قاتل، لكن دون استجابة واضحة أو تحرك عاجل من الجهات المعنية

اجتماع المحافظ.. بداية أم تهدئة؟

الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط ناقش خلال اجتماعه الأخير أزمة الطريق الدولي، ووجه بإعداد قائمة شاملة بكل المخالفات والتعديات، مع التنسيق مع مديرية أمن دمياط لإزالتها، كما شدد على الاستمرار في خطة تطوير الطريق، لكن المواطن ينتظر التنفيذ لا التصريحات، فالأرواح لا تنتظر جداول زمنية أو إجراءات بيروقراطية
 

يمر الطريق الدولي بمدينة دمياط للأثاث، التي تمثل أحد أهم مشروعات التنمية الصناعية في مصر، ويخدم الآلاف من العاملين والمستثمرين، ويستخدم في حركة نقل البضائع يوميا، ما يجعل سوء حالته خطرا مزدوجا، ليس فقط على الأرواح، ولكن أيضا على الاقتصاد المحلي والاستقرار الاستثماري

إلى متى الانتظار؟

تتزايد التساؤلات في الشارع الدمياطي: إلى متى سيظل الطريق الدولي الساحلي بهذا الإهمال؟ 
إلى متى سنفقد أبناءنا على هذا الأسفلت المتهالك؟ متى تتحرك الدولة فعليا قبل أن يفقد المواطن ثقته ويغلق باب الأمل في حلول قادمة؟
 

أين الأموال التي تحصل من بوابات التحصيل لصيانة الطريق ؟

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