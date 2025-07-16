الأربعاء 16 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الطريق بات ممهدا، إعلام عبري يكشف عن تطور في مفاوضات الصفقة مع غزة

غزة، فيتو
غزة، فيتو

ذكرت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم، أن المفاوضات غير المباشرة بشأن وقف إطلاق النار في غزة حققت تقدمًا كبيرًا خلال الساعات الـ24 الماضية، وبات الطريق ممهدًا أمام إبرام اتفاق.

 

تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة

وحسب "القناة 13" العبرية: "شهدت المفاوضات حول وقف إطلاق النار في غزة التي تستضيفها العاصمة القطرية "الدوحة" بشأن التوصل إلى صفقة لإعادة المختطفين تقدمًا ملموسًا الثلاثاء"، دون إيضاحات.

ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي مطلع على المفاوضات، قوله: إن "الطريق إلى الصفقة بات ممهدًا".

صفقة غزة تدور حول انسحاب إسرائيلي مؤقت لمدة 60 يومًا

القناة العبرية، نقلت عن مسؤولين آخرين لم تسمهم قولهم إن "الحديث يدور عن انسحاب إسرائيلي مؤقت فقط لمدة 60 يومًا أولى، مع نية العودة إلى القتال بعد انتهاء وقف إطلاق النار".

وتابعت القناة: "أكد المسؤولون أن انطباعهم من الحوار مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هو أنه يرغب بشدة في إتمام الصفقة خلال الأيام المقبلة، لكنه لا يرغب في إنهاء الحرب".

الاتحاد الأوروبي: نرحب بدعم ترامب لأوكرانيا وعلى إسرائيل تحسين أوضاع غزة

30 شهيدا جراء غارات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وقف إطلاق النار فى غزة غزة الدوحة انسحاب إسرائيلي نتنياهو

مواد متعلقة

سرايا القدس تقصف مغتصبة "بئيري" في غلاف غزة بعدد من الصواريخ ردًا على جرائم العدو

جوتيريش: الوضع في غزة مروع وآمل أن نتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار

قصف إسرائيلي مكثف على حيي الشجاعية والتفاح شرقي غزة ضمن الحدثين الأمنيين

وسائل إعلام إسرائيلية: كارثة جديدة في غزة وإجلاء مصابين لمستشفى تال هاشومير

الأكثر قراءة

سوريا تقرر منع دخول الشاحنات المصرية إلى أراضيها

ماتوا على طريقة "فتيات العنب"، جنازة مهيبة لـ 3 شباب ضحايا لقمة العيش بالشرقية (صور)

بعد تصريح ترامب بشأن سد النهضة، شراقي يفجر مفاجأة عن حصة مصر من المياه في 2025

شوبير يكشف حقيقة انتقال حمدي فتحي إلى فريق بيراميدز

من فنزويلا إلى عاصفة السويداء، من هو الشيخ حكمت الهجري غريم أحمد الشرع وحليف إسرائيل؟

إعدام ميداني وقص شوارب وإذلال للرجال، ماذا يفعل الأمن السوري في السويداء؟ (فيديو)

خصومة وتهديد ووصية، مفاجآت جديدة تقلب موازين قضية مصرع البرلماني السابق عبد الحميد الشيخ

شوبير يكشف تطورات أزمة وسام أبو علي في الأهلي

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم

استقرار سعر الأرز في الأسواق اليوم الثلاثاء 15/ 7/ 2025

سعر النحاس اليوم الثلاثاء في الأسواق

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

المزيد

انفوجراف

الجدول الزمني لانتخابات مجلس الشيوخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يعارض تنظيم الأسرة قدر الله؟ أمين الفتوى يرد

ما حكم من ترك الصلاة عمدًا؟، أمين الفتوى يوضح

ما حكم اتفاق الزوجين على تأجيل الإنجاب؟ أمين الفتوى يفجر مفاجأة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads