الطريق بات ممهدا، إعلام عبري يكشف عن تطور في مفاوضات الصفقة مع غزة

ذكرت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم، أن المفاوضات غير المباشرة بشأن وقف إطلاق النار في غزة حققت تقدمًا كبيرًا خلال الساعات الـ24 الماضية، وبات الطريق ممهدًا أمام إبرام اتفاق.

تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة

وحسب "القناة 13" العبرية: "شهدت المفاوضات حول وقف إطلاق النار في غزة التي تستضيفها العاصمة القطرية "الدوحة" بشأن التوصل إلى صفقة لإعادة المختطفين تقدمًا ملموسًا الثلاثاء"، دون إيضاحات.

ونقلت القناة عن مسؤول إسرائيلي مطلع على المفاوضات، قوله: إن "الطريق إلى الصفقة بات ممهدًا".

صفقة غزة تدور حول انسحاب إسرائيلي مؤقت لمدة 60 يومًا

القناة العبرية، نقلت عن مسؤولين آخرين لم تسمهم قولهم إن "الحديث يدور عن انسحاب إسرائيلي مؤقت فقط لمدة 60 يومًا أولى، مع نية العودة إلى القتال بعد انتهاء وقف إطلاق النار".

وتابعت القناة: "أكد المسؤولون أن انطباعهم من الحوار مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هو أنه يرغب بشدة في إتمام الصفقة خلال الأيام المقبلة، لكنه لا يرغب في إنهاء الحرب".

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