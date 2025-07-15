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حوادث

مصرع 4 أشخاص وإصابة 15 آخرين في تصادم مروع أعلى محور ديروط بأسيوط

حادث تصادم مروع أعلى
حادث تصادم مروع أعلى محور ديروط بأسيوط، فيتو

شهد محور ديروط بمحافظة أسيوط، اليوم الثلاثاء، حادث تصادم مروع بين ثلاث سيارات، أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 15 آخرين بإصابات متفرقة.

 

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وتلقى رجال الأمن بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نصف نقل وثالثة نقل ثقيل أعلى المحور، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثث والمصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج.

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وأظهرت المعاينة الأولية أن الحادث وقع نتيجة السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة في إحدى السيارات، ما أدى إلى التصادم المفاجئ بين المركبات الثلاث.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي باشرت التحقيقات، ووجهت بفحص ملابسات الحادث وسؤال المصابين للوقوف على التفاصيل الكاملة، كما كُلفت وحدة المباحث بتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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