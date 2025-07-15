قرارات عاجلة من النيابة العامة للتحقيق بحريق البتروكيماويات بالإسكندرية

تواصل النيابة العامة بالعامرية أول بالإسكندرية، تحقيقاتها الموسعة في الحريق الذي اندلع في الهيش والبوص ومخلفات، وامتد إلي حضانات التحفظ علي السيارات المضبوطة في نقطة البتروكيماويات وحضانة محافظة الإسكندرية، والتي أدت إلي حريق كلي وجزئي لـ62 توكتوك و20 سيارة و9 تروسيكل و5 دراجات بخارية، في واقعة حريق وحدة التحفظ للسيارات بنقطة البتروكيماويات وحدة التحفظ للسيارات التابعة لمحافظة الإسكندرية في القضية رقم 7443 لسنة 2025 العامرية أول



أصدرت جهات التحقيق مجموعة من القرارات والإجراءات في واقعة حريق حضانات التحفظ على السيارات لبيان سبب الحريق، وتمثلت قرارات النيابة العامة فى حريق حضانات السيارات فى الآتي:



1- يصرف كل من " م.ع.م" و" ع.م.ع" من سراي النيابة



2- تطلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابستها وتعرض صباح باكر رفقة المتهم مع مراعاة الحجز القانوني



3- ينتدب أحد المختصين من خبراء الحريق من الأدلة الجنائية بالانتقال إلي مكان نشوب الحريق وإجراء المعاينة اللازمة، وذلك لبيان بداية ونهاية الحريق ومدى امتداده وسبب وكيفية نشوب الحريق، وعما أن كان هناك مواد مرحلة للاشتعال من عدمه، وعما أن كان هناك شبهة جنائية من عدمه وإعداد تقرير مفصل والعرض علينا فور الانتهاء



4- تشكل لجنة برئاسة مأمور قسم شرطة العامرية أول ومعاوني ضباط القسم وعدد اثنين من المهندسين الفنيين بادارة المرور تكون مهمتهم فحص المركبات والدراجات محل الواقعة بحضانة البتروكيماويات لفحصها ورفع بصمتي الشاسية والماتور الخاصين بهم وبيان ما بها من تلفيات



5- تشكيل لجنة برئاسة مدير وحدة التحفظ والإيداع التابعة لمحافظة الإسكندرية ونائب مدير وحدة التحفظ والإيداع بمحافظة الإسكندرية واثنين من المهندسين الفنيين بإدارة المرور لفحص المركبات والدراجات محل الواقعة بحضانة البتروكيماويات لفحصها ورفع بصمتي الماتور والشاسية الخاصين بهم وبيان ما بتلفيات بيهم مع بيان بالأرقام القضائية الخاصة بتلك المركبات والدراجات وإعداد تقرير بذلك للعرض علي النيابة فور الانتهاء



وتبين من المعاينة الأولية التي أجرتها جهات التحقيق، أن النيران تسببت في إتلاف وحرق 62 توكتوك و4 تروسيكل بالحضانة الخاصة بنقطة شرطة البتروكيماويات، وكذلك أتلفت النيران 20 سيارة و5 تروسيكل و5 دراجة بخارية داخل الحضانة الخاصة بمحافظة الاسكندرية وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.



وتمكنت رجال الحماية المدنية، بمحافظة الاسكندرية، من السيطرة على حريق اندلع فى كميات من الهيش والمخلفات في منطقة البتروكيماويات التابعة لمنطقة العامرية غرب المحافظة، واتخاذ الإجراءات اللازمة.



تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا يفيد اشتعال حريق بمنطقة البتروكيماويات، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية،ترافقها سيارات الحماية المدنية إلي محل البلاغ.



وتبين اشتعال النيران فى مخلفات وهيش بشارع منطقة البتروكيماويات، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق،كما دفعت شركات البترول بالمنطقة بعدد من سيارات الإطفاء، لإخماد النيران، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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