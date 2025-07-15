قديم وصاحبه متوفى، مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو ترويج المخدرات بالقليوبية

نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن ادعاء قيام أحد الأشخاص بترويج المواد المخدرة بمحافظة القليوبية، مؤكدًا أن مقطع الفيديو قديم وتم تداوله منذ عدة أعوام.

وأوضح المصدر أنه تم فحص الفيديو في حينه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الواقعة، مشيرًا إلى أن الشخص الظاهر في الفيديو متوفى منذ عام 2022، مما يؤكد أن ما يتم ترويجه لا يمت للحقيقة بصلة.

وأكد المصدر أن هذه الخطوة تأتي ضمن أساليب الجماعة الإرهابية في اختلاق الأكاذيب وبث الشائعات، من خلال إعادة نشر مقاطع فيديو قديمة والإدعاء بأنها حديثة، في محاولة لإثارة البلبلة وتشويه صورة الدولة، في وقت تمر فيه الجماعة بحالة إفلاس إعلامي وتنظيمي واضح.

ويهيب المصدر بالمواطنين تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات المضللة، مع الاعتماد على المصادر الرسمية في الحصول على المعلومات.

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